Volley Superlega. Lorenzetti ’chiama’ la Sir: "Superiamo le difficoltà»

di Alberto AgliettiPERUGIADomenica scorsa è tornata al successo la Sir Susa Vim Perugia che si è imposta per tre a zero in Superlega maschile, ripartendo con fiducia dopo le tre sconfitte consecutive. Questo il giudizio dell’allenatore Angelo Lorenzetti: "Anche giovedì passato, a parte il finale del quarto set dove ci eravamo persi, avevamo fatto dei passi in avanti. Ci siamo detti quale è il gioco che dobbiamo sviluppare, sappiamo che non viene tutto in automatico e subito, la vittoria è importante, ma dobbiamo fare attenzione che a volte le vittorie sono come la tachipirina in questi momenti qua. Quando perde l’effetto ritorna a sentirsi l’infiammazione. Al rientro Plotnytskyi era un po’ emozionato, tra l’altro ha preso anche una pallonata in faccia, speriamo che l’occhio sia a posto. L’ho messo dentro per fargli assaggiare il campo, l’altro giorno ha fatto mezz’ora di allenamento, era giusto di farlo ritornare in campo davanti al nostro pubblico perché la prossima partita saremmo in trasferta".

"Dobbiamo fare attenzione –continua il coach della Sir – siamo in un periodo dove ci siamo trovati con poche colpe, quando una squadra vince così tanto, poi quando ti trovi a corto di soluzioni nel momento che prepari da tanto tempo gli appuntamenti, ti arrivano le difficoltà all’improvviso. Quel periodo lì qualche strascico ce lo ha lasciato, non è una vittoria scacciacrisi, però è chiaro che quel periodo lì non ci è piaciuto. Dobbiamo pensare un pochettino più alla prestazione che al risultato, so che con la classifica che corre non è facile pensarla così, ma adesso è indispensabile non guardare al risultato e pensare al gioco". La classifica: Perugia 45, Trento 43, Civitanova Marche 39, Piacenza 35, Verona 30, Milano 30, Modena 18, Cisterna 17, Grottazzolina 17, Padova 15, Monza 13, Taranto 13.