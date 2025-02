Volley Superlega: l’ultima giornata. Piacenza-Sir, derby giapponese e Ishikawa star. A Perugia serve il 3-0 per chiudere al primo posto

di Alberto AgliettiPERUGIAMassima concentrazione per la sfida di domenica che si terrà sul campo di Piacenza e che manderà in archivio il girone di ritorno. La capolista Sir Sua Vim Perugia è pronta ad una battaglia che sarà molto attesa sugli spalti. Il club emiliano ha già dichiarato che sono andati a ruba i biglietti venduti in prevendita per l’ultima giornata di Superlega maschile, con un pubblico che si annuncia internazionale. Non è una novità che la prima della classe attiri gli sportivi amanti delle schiacciate, ma anche i tanti fuoriclasse presenti nel roster dei block-devils sono da sempre una calamita per gli appassionati di tutta Italia. La dirigenza piacentina ha annunciato una massiccia presenza di spettatori dall’oriente. L’aumento di spettatori è legato anche alla presenza in campo di alcuni elementi del Sol Levante.

I tifosi giapponesi saranno numerosi per vedere da vicino Yuki Ishikawa, punto di forza di Perugia, ma anche per seguire da vicino Takuma Kawana, il giovane talento nipponico, appena diciannovenne, che sta vivendo un’esperienza formativa di due mesi con Piacenza, un’occasione preziosa per studiare da vicino la pallavolo italiana d’élite. Ma se le attenzioni del pubblico saranno rivolte in gran parte ai singoli atleti, il sostegno dei Sirmaniaci tenderà a spingere la propria squadra a raccogliere il massimo risultato. In palio c’è la prima posizione e l’arrivo in volata è coinvolgente più che mai. Perugia e Trento hanno gli stessi punti, lo stesso numero di vittorie, lo stesso numero di set persi, mentre nei set vinti i bianconeri ne hanno uno in più. Un piccolo vantaggio che non permette di fare calcoli. Col tre a zero gli umbri termineranno in testa alla classifica ed avranno la testa di serie numero uno. Se dovessero vincere tre a uno dovranno sperare che i trentini non vincano tre a zero, altrimenti ci sarà il sorpasso sotto lo striscione.