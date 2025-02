Volley Superlega maschile. La Sir Susa Vim Perugia guarda tutti dall’alto. Coach Lorenzetti: "L’aggressività si è riaccesa»

Continua a capeggiare la classifica la Sir Susa Vim Perugia che a due giornate dal termine rimane sopra a tutte le rivali della superlega maschile. I block-devils hanno messo alle corde una Milano incerottata, ma hanno faticato molto per avere ragione di una avversaria provata dalla gara infrasettimanale e carente di tre titolari. Giudica con estrema razionalità la prova l’allenatore Angelo Lorenzetti (nella foto): "Quando vai sotto di cinque punti, puoi recuperare, ma vincere non è facile contro squadre come Milano. L’aggressività che si è riaccesa è qualcosa che dobbiamo conservare, la pallavolo non ti consegna la vittoria, devi sempre andare a prenderla. La settimana piena di allenamento è sempre una medaglia a due facce, nel senso che l’allenamento ci serve, la partita però durante la settimana ti mette alla prova, quindi, non ci dobbiamo crogiolare sul fatto che lavorando bene poi dopo arrivano delle partite belle. Non è così perché questo qui è lo sport, fai di tutto per rendere l’allenamento molto simile alla partita, ma come la partita non c’è niente. Siamo tornati al completo, eravamo in quattordici, Plotnytskyi dal primo minuto e Candellaro disponibile, finalmente eravamo tutti, in questa stagione mi sembra che non ci siamo mai stati. Non è per lamentarsi ma è un dato di fatto. Prima della partita avevo spiegato ai ragazzi che, come era successo lo scorso anno con Leòn, dovevo mettere dentro Plotnytskyi anche se non è pronto. Ora c’è un’altra settimana prima di giocare con Monza che ha avuto un’annata non preventivabile, a volte capita quando hai così tanti infortuni e risollevarsi in superlega non è facile. La possibilità di salvarsi ce l’hanno, è chiaro che loro ci proveranno ed è chiaro che noi dobbiamo affrontarla con lo spirito giusto".