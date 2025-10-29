Volley Superlega maschile. Perugia sotto le stelle con Padova. Crosato: "Sarà una bella sfida»

Terza gara di superlega maschile e secondo appuntamento interno stasera per la Sir Susa Scai Perugia che alle ore 20,30 ospita a Pian di Massiano l’arrembante Sonepar Padova reduce dalla sconfitta di Trento. Le fragilità tipiche dell’inizio di stagione mantengono incertezza nel pronostico, di certo lo spettacolo in campo non mancherà. L’aspetto psicologico degli atleti diretti dal tecnico Angelo Lorenzetti è buono, ma c’è la consapevolezza che servirà ancora tempo per oliare i meccanismi. Tutti pronti a fornire il proprio apporto gli atleti bianconeri che sanno di poter essere schierati in ogni momento. In considerazione delle prove già svolte restano sulla corda il centrale argentino Sebastian Solé e lo schiacciatore giapponese Yuki Ishikawa, che potrebbero trovare ancora qualche spazio. Gli ospiti diretti dall’esperto allenatore Jacopo Cuttini sono alla seconda trasferta consecutiva con formazioni di vertice ma nel gruppo non manca la fiducia. Tra i veneti la diagonale da tenere sotto stretta sorveglianza è quella serba composta dal regista Vuk Todorovic e dall’opposto Veljko Masulovic. Le due rivali hanno dato spesso vita a sfide infuocate, nei ventinove precedenti che fanno parte dell’archivio sono ben venticinque le vittorie degli umbri. Tanti gli ex in campo, da un lato Tim Held, Alessandro Toscani e Francesco Zoppellari, dall’altro Yuki Ishikawa, Angelo Lorenzetti e Federico Crosato che dice: "Dobbiamo aspettarci di tutto e non sottovalutarli. Sarà una grande partita, sono molto emozionato di giocare contro la mia ex squadra".

Arbitri: Ubaldo Luciani (AN) e Stefano Caretti (RM).

: Giannelli - Ben Tara, Loser - Russo, Plotnytskyi - Semeniuk, Colaci (L).

Padova: Todorovic - Masulovic, Polo - Truocchio, Gardini - Orioli, Toscani (L).