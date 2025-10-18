Volley superlega maschile. Sir Perugia, debutto martedì in trasferta a Monza. Lo schiacciatore Plotnytsky: "Avversari forti»»

PERUGIA – Il debutto interno in superlega maschile è ormai in vista, martedì 21 ottobre la Sir Susa Scai Perugia sarà di scena in trasferta per il posticipo della prima giornata di campionato. Subito un turno infrasettimanale dovuto al periodo di riposo imposto dalla Fivb a tutti i giocatori che hanno partecipato al campionato mondiale e al quale si è dovuta adeguare la Lega Pallavolo. I tifosi e gli appassionati sono già in moto per capire come affrontare il primo viaggio della stagione. I block-devils cominciano a guardare alla rivale che sarà Monza, squadra che nei due anni scorsi ha ottenuto risultati diametralmente opposti. Come sempre sarà una partita difficile quella del debutto, i brianzoli hanno cambiato molto e restano sempre una formazione che merita il massimo rispetto. Le parole dello schiacciatore Oleh Plotnytskyi, illustre ex di turno, lo testimoniano: "Siamo tutti bravi giocatori, lavoriamo bene dal primo giorno ed anche l’allenatore è contento. Penso che abbiamo fatto un buon lavoro, manca poco per finire la preparazione e cominceremo a giocare. Monza è rimasta in superlega, quindi significa che è una squadra forte, andiamo in trasferta per mostrare il lavoro che abbiamo fatto". Il club ha attivato la vendita libera dei biglietti per il primo match casalingo, seconda giornata, in programma per domenica 26 ottobre alle ore 20,30 contro Civitanova Marche. L’acquisto potrà essere fatto in tutti i punti vendita vivaticket.