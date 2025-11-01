Volley Superlega maschile. Sir Perugia, Solè in vista di Modena: "Occhio alla battuta, noi siamo pronti»

PERUGIA – Verona è l’unica a punteggio pieno in superlega maschile, ad una lunghezza c’è la Sir Susa Scai Perugia, ancora imbattuta, domenica i block-devils andranno in trasferta a Modena, terza ad un punto dai bianconeri. Alla vigilia del big match ha parlato il centrale argentino Sebastian Solé: "Per quello che si è visto Modena è una squadra che ha molto potenziale in battuta, ha dei giocatori che possono fare danni. Al centro rete hanno due ragazzi molto giovani che sicuramente sono anche delle belle promesse, fisicamente sono importanti quindi sarà difficile fermarli. Abbiamo avuto un inizio buono, tutti hanno toccato il campo, la situazione dei nostri giocatori è buona. Per quanto riguarda la supercoppa, ad una settimana dalla manifestazione non ci aspettavamo che fosse annullata, non so quali sono stati sinceramente i motivi. Non dovrebbe accadere questo, ma siamo sempre a disposizione della squadra. Come capita tutti gli anni sembra sempre che le squadre ambiziose siano più rispetto all’anno precedente, adesso Verona è prima, i nomi che ha e quello che ha fatto negli ultimi anni la possono mettere tra le pretendenti al vertice. Tra le competizioni che disputiamo mi piacerebbe vincere nuovamente il campionato, è il riflesso di tutto quello che si fa durante l’anno e penso che sia il torneo più difficile, quando arriva il play-off devi giocare tante partite difficili. Il mio obiettivo è aiutare la squadra, spero soprattutto di stare bene fisicamente e mettere in difficoltà l’allenatore che deve scegliere. Domenica andiamo in un palazzetto che cerca di mettere tanta pressione, la motivazione c’è".

Alberto Aglietti