Volley superlega maschile. Sir Perugia, Lorenzetti coi piedi per terra: "Ottimo esordio, ma è solo l’inizio»

PERUGIA – Chi ben comincia è a metà dell’opera, forse non è il detto migliore per la Sir Sua Vim Perugia che negli anni passati ha cominciato bene ma ha terminato male, ma quel che è certo è che meglio aver incamerato tre punti che averli lasciati per strada. Non vuole ancora sbilanciarsi l’allenatore Angelo Lorenzetti (nella foto), che avverte: "Ringrazio il pubblico per accoglienza. Per quello che riguarda il campo, abbiamo fatto vedere quello che siamo riusciti a fare in una settimana di allenamenti ed i ragazzi sono stati volenterosi. Come ci era successo anche in allenamento, abbiamo fatto fatica nella continuità della battuta e nella gestione dell’attacco soprattutto in fase break. Non ce ne sono tante nella pallavolo di fasi break e bisogna sfruttarle al meglio. È chiaro che il nostro è un percorso nel quale ci sono due parti. Da una io che devo fare attenzione ad aver cura di questi ragazzi che vengono da una stagione estiva importante che su qualcuno ha lasciato anche strascichi. Dall’altra il fatto che, come si dice sempre, questo è momento dove dobbiamo lavorare ma poi si inizia subito. Lavorare sicuramente lavoreremo, la cosa importante sarà come lavorare, concentrandoci cioè su alcuni aspetti e richiamando quelli di cui parlavo prima che sono sicuro questi ragazzi hanno nelle loro corde e che vogliamo mettere subito in campo per non agevolare l’avversario. Ieri della squadra mi è piaciuta l’attenzione e mi è piaciuta la fase di cambio palla dove solo in un momento nel terzo set Catania si è guadagnata dei break. A che punto è la mia squadra non lo so, questo è un momento delicato nel quale ci deve essere ascolto empatico da tutte le parti".

Alberto Aglietti