Volley Superlega maschile. Sir Susa Scai Perugia oggi in campo. Prime verifiche per Lorenzetti

Primo test in campo oggi al palasport di Pian di Massiano per la Sir Susa Scai Perugia che, alle ore 18, ospita la pari-categoria della Cisterna Volley. L’allenatore Angelo Lorenzetti avrà modo di verificare la sua squadra a circa un mese dall’inizio ufficiale della stagione. I laziali di coach Daniele Morato si presentano in condizioni simili a quelle dei rivali. I block-devils non hanno ancora a disposizione Simone Giannelli, Yuki Ishikawa, Agustin Loser, Roberto Russo e Kamil Semeniuk. Nel collettivo laziale mancano lo schiacciatore turco Efe Bayram, il libero canadese Landon Currie e il centrale olandese Fabian Plak. Sarà presente lo schiacciatore Filippo Lanza per tre anni in bianconero. La nazionale azzurra maschile ha ufficializzato le convocazioni per il campionato mondiale ed ha confermato la presenza del centrale Roberto Russo, dopo l’intervento di ernia al disco a cui era stato sottoposto nel febbraio scorso, l’atleta siciliano pare aver definitivamente recuperato la condizione. Inizia a delinearsi anche il percorso nel torneo continentale per i bianconeri, il calendario della fase a gironi di champions league comincerà tra le mura amiche mercoledì 10 dicembre con Praga, campione della Repubblica Ceca. La prima trasferta avrà data ed avversaria da definire, si dovrà affrontare la vincente tra la slovena Lubiana e la greca Olympiakos Atene. A chiudere l’andata il match in programma mercoledì 21 gennaio in casa contro i tedeschi di Berlino.