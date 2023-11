Volley superlega. Sir Perugia ancora in trasferta, Verona ai raggi X

PERUGIA – Procede senza sosta il campionato di superlega maschile che domenica disputerà la settima giornata di andata con la Sir Susa Vim Perugia impegnata nuovamente in trasferta. I block-devils si preparano ad affrontare gli ultimi due appuntamenti entro i confini nazionali prima della partenza alla volta di Bangalore. In India, nella regione del Karnataka, la squadra del presidente Sirci andrà a difendere il titolo iridato nel campionato del mondo per club. Cinque partite in cinque giorni (dal 6 al 10 dicembre), costituiranno un banco di prova assai probante per le velleità degli umbri. Al momento, però, gli umbri devono pensare alla massima categoria italiana, con la lotta serrata per la prima piazza che interessa anche Trento, Piacenza, Civitanova Marche e Monza. Ancora niente è deciso per la classifica di metà stagione, quella che stabilisce gli abbinamenti dei quarti di finale di coppa Italia. La prossima trasferta a verone nasconde molte insidie, legate ovviamente soprattutto all’avversario. Non inganni infatti la classifica attuale, che vede gli scaligeri attardati in classifica, la qualità della compagine allenata da Stoytchev è elevata e consente di puntare in alto. Le 2 vittorie e 4 sconfitte sino ad oggi sono dovute principalmente alle defezioni d’organico. Il supporto del folto pubblico locale e la correlazione muro-difesa sospingeranno i veneti che si annunciano particolarmente insidiosi a muro. Altro aspetto importante del gioco scaligero è l’attacco dalle bande con l’opposto mancino iraniano Amin, lo schiacciatore sloveno Mozic ed il martello ceco Dzavoronok che possono risultare molto difficili da fermare. Occhio anche ai centrali, il bulgaro Grozdanov, nonché gli azzurri Cortesia e Mosca sanno come farsi valere.

Alberto Aglietti