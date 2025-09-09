Volley Superlega. Sir Perugia, c’è il francese Roure. Ben Tara protagonista al Quasar

PERUGIA – Il periodo di preparazione è sempre un po’ anomalo, mancano diverse pedine alla Sir Safety Perugia che ha aggregato al gruppo in questo periodo un giovane di talento, si tratta del francese Adrien Roure, (classe 2006) che proviene dall’Hawaii University dove ha giocato la scorsa stagione. Con la nazionale transalpina ha all’attivo anche un premio individuale come miglior schiacciatore nel campionato europeo maschile under 20. La sua presenza permette al gruppo di tenere un buon livello di allenamento, in attesa del rientro dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali.

Domenica pomeriggio, nell’ambito della seconda edizione del ‘Quasar Sport Village’ l’opposto tunisino Wassim Ben Tara (nella foto) è stato protagonista del momento istituzionale di chiusura della due giorni: "Il trofeo più bello? Sicuramente la Champions". Il fuoriclasse ha raccontato i momenti più intensi della sua carriera a Perugia dove ha collezionato, in 2 stagioni, 6 trofei, un mondiale per club, 2 supercoppe, una coppa Italia, uno scudetto e la champions.

Oggi il presidente Gino Sirci presenterà la nuova denominazione della squadra.