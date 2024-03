Volley Superlega. Sir Perugia, c’è Verona. Lorenzetti: "Sarà dura»

PERUGIA – È andata in archivio con la sesta sconfitta stagionale la superlega maschile, erano anni che non accadeva alla Sir Susa Vim Perugia. Sembra proprio che i ruoli si siano invertiti rispetto a dodici mesi fa, con i block-devils che rivestono la parte degli sfidanti e Trento che è la favorita numero uno per la vittoria dello scudetto. Il cammino è lungo per arrivare in fondo ma mai come questa volta l’equilibrio di valori è simile tra le squadre che sono entrate ai play-off. Dopo la partita persa a Milano il direttore sportivo Goran Vujevic ha detto: "Non volevamo fare calcoli, volevamo una partita vera per prepararci bene per i play-off. Milano ha onorato la partita in casa. Noi abbiamo avuto un po’ di alti e bassi, dopo aver perso il primo set siamo riusciti a spuntarla nel secondo ed il terzo lo abbiamo giocato bene. Poi Milano è stata brava. Gli abbinamenti dicono che avremo Verona nei quarti di finale che iniziano mercoledì e ce la giocheremo perché il campionato ha dimostrato che non ci sono avversari più o meno facili". Il tecnico Angelo Lorenzetti dice: "Abbiamo avuto alti e bassi. In quei frangenti Milano ha usufruito di un nostro calo di tensione che dal mio punto di vista non ci sta. Nei play-off sarà dura. Si può perdere o vincere, ma dobbiamo avere la mentalità di non dare niente all’avversario".