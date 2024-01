Volley Superlega. Sir Perugia in crescita. E sabato sfida Modena

PERUGIA – Le voci di mercato si inseguono nella superlega maschile, tante le ipotesi che vengono fatte, di sicuro comunque ancora c’è ancora molto poco. Passano le settimane e migliora il gioco, cresce l’intesa tra i giocatori della Sir Susa Vim Perugia che procede con la politica dei piccoli passi. I block-devils hanno mostrato una grande solidità ultimamente, e non hanno accusato dei momenti di amnesia, come era capitato a fine anno. L’aria d’alta classifica resta frizzante ma nessuno vuole illudersi, anche perché le distanze tra le prime tre della graduatoria sono veramente minime. Pare dunque che ci siano dei miglioramenti concreti, di sicuro rassicuranti sotto il profilo dell’atteggiamento mentale, antico problema che a scadenze regolari si ripresenta. Anche l’allenatore Angelo Lorenzetti si è mostrato disteso: "Il risultato netto dipende dai momenti della squadra, forse i marchigiani non hanno fatto il loro massimo, capita a tutti. Abbiamo fatto difetto sul contrattacco, era un periodo che eravamo cresciuti sotto questo aspetto, ma va riconosciuto anche il merito a Civitanova Marche. Insomma, quando tu giochi contro palleggiatori bravi a muro combini poco. Quando invece recuperi qualcosa in difesa, bisogna che sul contrattacco mostri di saper fare meglio di quanto abbiamo fatto stavolta. Penso che sia stata una buona partita in battuta, sostanziosa, una rondine certamente non fa primavera però speriamo che questo sia il frutto del lavoro. Con la battuta bisogna sempre stare attenti perché un po’ come il pesce, basta poco per andare a male, comunque ci stiamo lavorando. Bel colpo d’occhio al palasport domenica, ma mi preme ricordare che il pubblico non va in campo. Questo vuol dire che, quando giochi in casa non sei avvantaggiato. Però è molto bello e la bellezza è un qualcosa che fa bene. Siamo grati a chi organizza e a chi viene".

La classifica: Trento 37, Perugia 34, Piacenza 32, Civitanova Marche 25, Milano 25, Monza 21, Verona 20, Modena 19, Cisterna 13, Padova 11, Taranto 11, Catania 4.

Alberto Aglietti