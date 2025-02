Volley Superlega. Sir Perugia, la carica del giapponese Ishikawa: "Siamo al completo, ma non sottovalutiamo Monza»

Obiettivo restare in testa alla classifica per la Sir Susa Vim Perugia. Nella superlega maschile rimangono da disputare due partite prima di mandare in archivio la prima parte del campionato e pensare ai play-off. Sarà un testa a testa per i block-devils che lotteranno per la posizione migliore con Trento sino all’ultima giornata. Domenica prossima sarà di nuovo match tra le mura amiche per i bianconeri che affronteranno il fanalino di coda Monza. Guai a prendere sottogamba i brianzoli che cercheranno di tentare il tutto per tutto per centrare la salvezza.

Ha avuto i riflettori puntati addosso tutta la settimana lo schiacciatore giapponese Yuki Ishikawa (nella foto) che ha detto: "Siamo tornati al completo ad allenarci, finalmente siamo tutti. Durante la settimana questo è fondamentale, per noi l’allenamento è molto importante; da quando si era infortunato Oleh Plotnytskyi, non ci eravamo allenati abbastanza dal punto di vista della qualità alta a cui siamo abituati. Domenica sarà complicata, mancano solo due partite e i lombardi metteranno in campo tutto quello che hanno, noi non pensiamo alla classifica, ma pensiamo sempre al nostro gioco e alla nostra prestazione. Non dobbiamo pensare che Monza è ultima in classifica, ma pensiamo in maniera più semplice, solo al nostro gioco e alla nostra performance. Vorrei finire questa stagione vincendo, ma ora guardiamo partita per partita".

Lo sprint finale vedrà Trento ospitare l’ostica Civitanova Marche in questo fine settimana, impegnata a difendere la terza piazza in graduatori. I dolomitici, poi, concluderanno il girone di ritorno a Padova che cerca la salvezza aritmetica. Gli umbri, invece, avranno l’ultima fatica a Piacenza, che ha sollevato dall’incarico l’allenatore Anastasi nelle ultime ore.