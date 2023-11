Volley superlega. Sir Perugia, Lorenzetti: "Siamo abituati a correre e lottare»

PERUGIA – La marcia di avvicinamento al mondiale per club procede spedita e l’assetto in campo è sempre più rodato per la Sir Susa Vim Perugia. I block-devils continuano a vincere benché siano sempre assenti Leòn e Russo. Conservarli e recuperarli in pieno per la competizione iridata potrebbe essere la politica da perseguire. Resta moderatamente fiducioso per il grande margine di miglioramento ancora esistente l’allenatore Angelo Lorenzetti che ha detto: "Da metà del secondo set abbiamo perso il contrattacco, in quel momento recuperavamo palle break ma non le mettevamo giù. Siamo stati presenti nel cambio-palla, senza lasciarci influenzare dalla carenza della fase punto che non andava. Questo ci ha garantito di stare avanti nonostante non finalizzavamo gran parte delle situazioni che ci creavamo. Perugia è abituata a correre, ma ogni anno ha una sua storia, può capitare di stare dietro e questo non definisce una stagione, se dobbiamo stare più in basso ci stiamo, basta che lottiamo e che non sia per nostre colpe. Oggi i ragazzi hanno approcciato nel modo giusto, quando io sottolineo qualcosa di non positivo non è perché pretendo la perfezione, anche perché è facile stare in campo quando viene tutto bene, bisogna starci anche quando non ti riesce tutto al meglio e stavolta la squadra lo ha fatto".

Alberto Aglietti