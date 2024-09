Volley superlega. Sir Perugia, ottimo test con Cisterna. Raffica di spettatori in streaming per Ishikawa

SIR SUSA VIM PERUGIA

3

CISTERNA VOLLEY

0

(25-20, 25-17, 25-18) PERUGIA: Ben Tara , Plotnytskyi , Semeniuk , Loser , Russo , Giannelli , Colaci (L), Ishikawa , Herrera , Cianciotta 1, Zoppellari, Piccinelli. N.E. – Solé, Candellaro. All. Lorenzetti e Giaccardi.

CISTERNA: Bayram , Tarumi , Ramon , Nedeljkovic , Mazzone , Baranowicz , Pace (L1), Rivas , Diamantini ,. N.E. – Tosti, Fanizza, Finauri (L2). All. Falasca e Cocconi.

PERUGIA – Un migliaio di spettatori a bordo campo e circa cinquemila in collegamento streaming, di cui gran parte giapponesi, per la prima prova amichevole della Sir Susa Vim Perugia che si è finalmente mostrata agli sportivi nella prima scita ufficiale. Il sintomo evidente è che i campioni d’Italia sono molto attesi in questa stagione, e le attenzioni degli appassionati sono cresciute. I block-devils hanno compensato con la classe dei propri elementi la minor amalgama rispetto ad una Cisterna Volley già al terzo test sul campo. I padroni di casa sfruttano Ben Tara per andare al comando e mantenere costantemente un piccolo vantaggio (12-9), non incontrano ostacoli i perugini con un attacco solido (23-20), è un ace di Russo a firmare l’uno a zero. Alla ripresa stesse formazioni in campo, i padroni di casa riescono ad andare in progressione con la battuta incisiva di Plotnytskyi (18-13), Giannelli impeccabile concede al neoentrato Cianciotta di firmare il raddoppio. Nella terza frazione in campo ci sono Herrera e l’attesissimo Ishikawa che riceve l’ovazione del pubblico (12-12), Colaci in seconda linea e Plotnytskyi a rete creano la spaccatura (22-15). Spazio anche per Piccinelli e Zoppellari che portano al successo. Per la cronaca è stato giocato anche un quarto set (24-26 per Cisterna).

Alberto Aglietti