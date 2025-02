Volley Superlega. Sir Perugia, parte il testa a testa con Trento. In ballo c’è il primato nella stagione regolare

di Alberto AgliettiPERUGIASi prospetta un testa a testa avvincente in Superlega maschile con la Sir Susa Vim Perugia che contenderà a Trento la prima posizione. Diciotto vittorie per ciascuna sino ad ora, 57 le frazioni vinte e 21 quelle cedute dai bianconeri, 56 parziali conquistati e 21 lasciati per strada per i dolomitici. Ad analizzare le statistiche si nota che gli umbri sono i migliori in battuta con 172 ace ed una media di 2,21 vincenti per set, Trento è attardata con 103 ace ed una media di 1,34 per ogni set. I settentrionali dominano nel muro dove hanno raccolto 195 punti con una media di 2,53 a set, Perugia è seconda con 191 punti ed una media di 2,45 per ogni set. In attacco i trentini hanno messo a segno 1’027 punti per una media di 13,34 in ogni set, i perugini invece inseguono con 967 colpi vincenti ed una media di 12,40 per set.

I numeri, freddi quanto si vuole, sono indicativi di un andamento ben definito e, ormai, molto attendibile. Numeri molto cari all’allenatore Angelo Lorenzetti che li ha richiamati più volte per indicare l’obiettivo a cui tendere. Di certo gli infortuni hanno pregiudicato in parte le statistiche, ma i dati che emergono sono caratterizzanti delle squadre. Perugia può alimentare le sue speranze di puntare al tricolore tramite la rimessa in gioco dai nove metri. La conferma di questa tendenza c’è stata domenica scorsa nell’ultima gara di campionato, contro Milano gli uomini del presidente Sirci hanno chiuso con 16 ace, miglior prestazione stagionale del club. A livello individuale il migliore dei block-devils è lo schiacciatore ucraino Oleh Plotnytkskyi (nella foto) che in questa stagione è di gran lunga il migliore della Superlega con 45 ace, che significa quasi tre punti a partita e una media di 0,79 punti per ogni set disputato.