Volley superlega. Sir Susa Vim Perugia, Colaci: "Abbiamo sofferto». Lorenzetti: "E ora Verona»

PERUGIA – Soffrire e vincere, due azioni che la Sir Susa Vim Perugia coniuga costantemente negli ultimi tempi, anche la nona giornata di superlega maschile è stata conquistata operando pochi avvicendamenti. I block-devils hanno superato Padova, dimostrandosi lucidi, ma peccando in ricezione e nella correlazione muro-difesa. Sottolinea i possibili progressi il libero Massimo Colaci (nella foto): "Onestamente non sono del tutto contento della prestazione generale della squadra, almeno come sensazione che ho avuto in campo. Abbiamo sofferto in alcune situazioni dove loro sono stati bravi, ma potevamo fare meglio diverse cose. Era importante la vittoria, l’abbiamo ottenuta soffrendo e facciamo un altro piccolo passettino in avanti. Domenica si va a Verona, una squadra molto forte che ha avuto diverse assenze, quando saranno al completo sarà dura per tutte. Il momento più bello della serata, e anche il più emozionante, è stato l’ingresso in campo ed il saluto delle squadre a rete con al seguito i bambini ciechi ed ipovedenti, una bellissima iniziativa". Questa l’analisi a caldo fatta dal tecnico Angelo Lorenzetti: "I ragazzi hanno approcciato alla partita molto bene, Padova è una squadra molto difensiva che costringe a giocare molte azioni per mettere giù la palla. Dalla metà del secondo set siamo calati ed è un peccato. Domenica saremo a Verona, queste partite ravvicinate non sono proprio così scomode per noi, perché in allenamento mancando alcuni elementi e dovendo gestire altri, non è che combiniamo molto".

Alberto Aglietti