Volley Superlega. Tegola Sir Perugia, stagione finita per Russo. Solè: "Cerchiamo di fare il meglio in ogni partita»

Aveva appena festeggiato il ritorno al completo che già si trova a fronteggiare un nuovo imprevisto la Sir Susa Vim Perugia. Nel finale di stagione, la corsa allo scudetto e alla champions league, vedrà i block-devils privi di un giocatore titolare. Un nuovo problema fisico ha colpito il centrale Roberto Russo che ha accusato un problema alla schiena. Dopo essere stato sottoposto a risonanza magnetica si è evidenziata una ernia del disco comprimente la radice nervosa omolaterale delle vertebre L5-S1. Il giocatore di origine siciliana, già fuori per gran parte della stagione presente, si sottoporrà ad intervento chirurgico probabilmente già nel corso della prossima settimana. L’atleta ventottenne ha iniziato da subito una terapia medica specifica che contribuirà ad una migliore gestione generale del contesto post-operatorio. Senza ombra di dubbio per lui la stagione è finita qui. Al suo posto ci sarà ancora l’argentino Sebastian Solé (nella foto) che ha detto: "Vittoria importante, non sappiamo se finiremo al primo o al secondo posto, comunque cerchiamo di fare il meglio in ogni partita. In palestra stiamo lavorando sulla velocizzazione del nostro gioco, sono convinto che alla lunga ci darà dei frutti, dobbiamo continuare su questa strada tutti insieme. Stavolta il muro ha funzionato bene, il merito è anche della battuta. Non è sempre facile murare, quando lo facciamo ci viene bene. Nell’ultima del girone di ritorno si va in trasferta a Piacenza, sappiamo che dobbiamo concentrarci su quello che facciamo noi, ovviamente è tosta come sempre, perché loro sono una bella squadra ed il cambio di allenatore li stimolerà a fare bene. Adesso tutte le partite diventano difficili, abbiamo questa settimana per lavorare duro e poi andremo a giocarcela".