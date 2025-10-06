Volley. Terni Volley Academy torna al Palasport: "Qui giocheremo le nostre partite di campionato»

A due settimane dalla prima giornata del campionato di serie A3 maschile, fissata per domenica 26 ottobre la Terni Volley Academy torna a casa e, da oggi, si insedia al Pala-Terni anche per gli allenamenti quotidiani. Dopo aver svolto parte della preparazione tra la palestra Di Vittorio e il palazzetto di Acquasparta, i ragazzi di coach Giombini potranno finalmente prendere contatto con quello che sarà il campo di gioco delle gare interne del campionato. Lo staff dei Dragons rossoverdi ha ringraziato sentitamente tutti coloro che, comunque, in questo periodo di preparazione atletica hanno fatto sentire a casa la società sportiva. La dirigenza ha ringraziato l’amministrazione comunale e tutti i presidenti delle società che l’hanno accolta e le hanno permesso di svolgere l’inizio della preparazione nel migliore dei modi. Il mondo dello sport ha dimostrato che collaborazione e accoglienza sono valori fondamentali, promossi in modo fattivo da tutte le società ternane. È importante essere al palasport, perché sarà quello in cui si giocheranno le gare in casa. Terni ha un grande patrimonio sportivo di società che si impegnano costantemente nella promozione di valori fondamentali per la crescita dei ragazzi che trovano un ambiente sano e persone che contribuiscono alla loro crescita sportiva e personale.

A.A.