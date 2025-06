Volley. Trofeo delle Regioni, il bilancio. Ottavo posto per l’Under 15

ALBEROBELLO (BA) – Il bilancio conclusivo della rappresentativa regionale under 15 femminile allestita dalla Fipav Umbria non è male. Al Trofeo delle Regioni sono arrivati dei risultati che collocano il movimento del Cuore Verde d’Italia nelle posizioni più consone. L’edizione 2025 della kermesse sportiva ha registrato un piazzamento che può essere ritenuto soddisfacente, un ottavo posto che è notevolmente migliore rispetto agli anni scorsi. La formazione affidata alla coppia formata da Roberto Scaccia e Luca Ziino si è affermata tre volte ed ha ceduto il passo in cinque occasioni. Non ha potuto aspirare a qualcosa in più il collettivo del Cuore Verde d’Italia, che non ha molto da recriminare. Nella giornata conclusiva le umbre hanno perso due a zero con il Piemonte (14-25, 13-25), per poi arrendersi in due set anche contro il Friuli Venezia Giulia (21-25, 11-25). La sensazione è di aver fatto una bella esperienza, ma c’è anche dispiacere per non essere riusciti a fare di più con la selezione under 16 maschile che ha confermato all’incirca il suo posizionamento in classifica al Trofeo delle Regioni. Una situazione difficile quella in cui versa la disciplina nel territorio regionale. La squadra allenata dalla coppia formata da Andrea Piacentini e Marco Ferraro ha concluso al sedicesimo posto, una posizione migliore della prestazione dell’anno precedente. Risultato che è conseguenza di sei vittorie e due sconfitte, con la formula della manifestazione che riserva un grosso peso alle partite del primo giorno. Nella quarta giornata gli umbri hanno prevalso contro la Valle d’Aosta (25-18, 25-14), per poi affermarsi al tie-break contro il team Alto Adige (23-25, 25-16, 15-12).

Alberto Aglietti