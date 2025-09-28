Volley, tutto il mondo è azzurro: dopo le ragazze il bis dei maschi, De Giorgi nella storia

Tutto il mondo del volley è chiuso nei confini d’oro dell’Italia: dopo le ragazze di Velasco, anche i ragazzi di De Giorgi vincono il titolo iridato battendo in finale la Bulgaria 3-1 (25-21; 25-17; 17-25; 25-10), bissando il titolo vinto tre anni fa in Polonia e salendo a quota cinque mondiali assoluti. Gli stessi di Fefé De Giorgi, tre da giocatore e due da allenatore, primo uomo al mondo a centrare questo risultato. La finale ha sancito un dominio assoluto, i bulgari hanno un grande futuro davanti, ma gli azzurri sono ancora il presente e hanno comunque un gruppo giovane a disposizione per puntare a Los Angeles, che diventa il prossimo obiettivo. In un mese De Giorgi e i suoi ragazzi hanno cancellato i brutti ricordi dei Giochi di Parigi dell’anno scorso e della finale della Vnl, dimostrando di sapere imparare dai propri errori e di ignorare gli alibi (vedi l’infortunio di Lavia poco prima dell’inizio del mondiale). In finale hanno superato una squadra ricca di talento e con qualche mestierante, orchestrata benissimo dall’ex ct azzurro Gianlorenzo ‘Chicco’ Blengini, che dopo i primi due timeout in inglese torna all’italiano per farsi capire, tanto molti suoi giocatori sono o sono stati nel nostro campionato.

E’ il mondiale di De Giorgi e dei suoi modi calmi, è il mondiale di un leader assoluto come Simone Giannelli, il Sinner del volley non solo per le comuni origini altoatesine, allenatore aggiunto in campo e nei time-out; è il mondiale di Alessandro Michieletto, oggi il più forte schiacciatore al mondo. E’ il mondiale del leader silenzioso Yuri Romanò, che ha solo un difetto: facesse più scena, tutti si accorgerebbero di più delle sue percentuali pazzesche e della capacità di essere decisivo quando conta; è il mondiale di Russo e Anzani, centrali recuperati il primo dopo un’ernia e il secondo dopo due stop per problemi cardiaci. E’ il mondiale del ministro della difesa Fabio Balaso, miglior libero del mondo per distacco. E’ il mondiale, forse e soprattutto, di Mattia Bottolo: promosso titolare per l’infortunio di Lavia, non ha mai tremato e ha confermato di essere pronto per l’occasione, rimanendo sempre glaciale quando contava. E’ il mondiale di tutti, di Gargiulo che ha rischiato di saltarlo e poi ha fatto sempre il suo dovere, di Sani che chiamato all’ultimo momento ha trovato il modo di incidere al servizio, di Porro, di Sbertoli e Galassi che hanno fatto la loro parte contro il Belgio nell’unica giornata storta, di Rychlicki che ha fatto sempre il tifo come se fosse in campo.

L'Italia vince il Mondiale di pallavolo (Ansa)

E’ il mondiale del presidente Fipav Manfredi, sul cui regno sembra non tramontare mai il sole, e anche dei club che hanno comunque costruito molti di questi ragazzi.

Primo set che gli azzurri iniziano lievemente contratti, ci sta che la testa dei giovani bulgari sia più libera perché è l’Italia che detiene il titolo e ne ha già vinti, la banda di Blengini (che aveva preparato benissimo la finale) è alla prima finale e gioca con ovvia leggerezza. Che diventa fragilità in certi momenti, quelli in cui aver già vinto e già perso ti dà un bonus d’esperienza importante.

De Giorgi schiera Anzani al centro con Russo, gli altri sono i titolari fissi: Giannelli-Romanò, Bottolo-Michieletto, Balaso libero. L’inizio è equilibrato, l’Italia si sblocca dal 10-12 al 14 pari e poi prende il via grazie alle battute di Bottolo e Michieletto e alla freddezza di Romanò in attacco: 17-14, 19-16, 20-17, 21-18, poi Romanò in attacco firma il 22 e il 23, un fallo di posizione avversaria ci regala il primo setball annullato da A. Nikolov, ci pensa ancora Bottolo a chiudere in attacco: per lui 5 punti nel parziale, 7 per Romanò, e partita già inclinata verso il suo destino.

E infatti nel secondo set il gioco scorre più sciolto, l’Italia ha più esperienza di partite di questo livello e più esperienza, la Bulgaria è tutta sulle spalle di Aleksandar Nikolov, fuoriclasse della Lube. La fuga azzurra arriva presto, 10-6, i bulgari si avvicinano fino al meno uno, 17-16, Michieletto dalla seconda linea e cinque ace consecutivi di Romanò valgono il 23-16, Anzani porta il setpoint, l’ace sporco di Bottolo inchioda il 25-17.

Nel terzo set i bulgari provano ad opporsi ad un destino che sembra già scritto, soprattutto grazie ad Alex Nikolov. Stavolta la raffica di punti sul servizio la infilano gli avversari che vanno 15-10 quando De Giorgi mette Porro per Bottolo, in difficoltà in ricezione: i bulgari non mollano, vanno sul 18-13 e poi 20-14 con ace di Nikolov sul compagno di squadra Balaso, sul 21-15 entra Sbertoli, ma il muro azzurro è disordinato e l’asso bulgaro prosegue il suo show. 23-17, ace di Atanasov, l’Italia pensa già al quarto set e Asparuhov l’accontenta, 25-17.

Quarto set della verità. La Bulgaria ormai ci crede, l’Italia ripresenta i titolari dopo la pausa nel finale del parziale perso. Inizio sul filo, 3-3, Bottolo e Michieletto firmando lo strappo fino al 9-3, poi 14-8, muro di Bottolo, Nikolov finalmente sbaglia: 17-9 e 18-10, il servizio azzurro funziona, due ace di Bottolo ed è 20-10, Anzani fa il 21, ancora ace di Bottolo, 22-10, Giannelli e Anzani murano il 23, Bottolo ace 24, il punto che vale il mondiale e scatena la festa lo segna Anzani. Siamo ancora campioni del mondo.