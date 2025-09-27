Volley. Viaggia con la Sir: conto alla rovescia. Martedì la selezione dei fortunati

È fissata per martedì, al termine dell’allenamento pomeridiano dei Block Devils, la selezione dei vincitori del contest, ideato dal presidente Gino Sirci e indetto dalla società, che darà la possibilità a venti abbonati di viaggiare al seguito della squadra nei due grandi eventi internazionali di questa stagione: la Supercoppa in Arabia Saudita e il Mondiale per Club che si disputerà a dicembre. Un’iniziativa unica nel suo genere e mai proposta prima, segno tangibile del valore che il club di pallavolo maschile di Perugia dà ai propri tifosi. La Sir Susa Scai Perugia si appresta infatti a vivere una stagione ricchissima di appuntamenti perché scenderà in campo per tutte le competizioni possibili sia a livello italiano che intercontinentale: lotterà per cinque trofei su cinque. Dieci abbonati avranno la possibilità di viaggiare al seguito della squadra in occasione della Supercoppa italiana, quest’anno in programma a Dammam, in Arabia Saudita il 7 e 8 novembre 2025 e altri dieci potranno partire con la squadra nel mese di dicembre (data e luogo ancora da ufficializzare). È un’occasione imperdibile per i tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento stagionale per seguire tutte le partite in casa dei Block Devils e, per chi non lo avesse già fatto, c’è ancora tempo fino al giorno stesso della selezione martedì, alle 12.

La campagna abbonamenti proseguirà anche nei mesi successivi, fino a nuova e apposita comunicazione da parte del club, ma solo chi si abbona entro le 12 di martedì potrà partecipare al contest. Il regolamento della selezione sarà reso noto dal club nei prossimi giorni.