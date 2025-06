Volleymercato 2025: Petar Dirlic lascia la Cucine Lube Civitanova

Il volleymercato 2025 della Cucine Lube Civitanova è ufficialmente cominciato. Come sempre con i saluti a precedere l’arrivo dei volti nuovi e il primo saluto è quello di Petar Dirlic. L’opposto croato classe 1997 lascia il club biancorosso dopo una sola stagione, comunque con buoni ricordi nei tifosi. Dopo gli addii di Zaytsev e del saltatore Motzo, era stato acquistato un anno fa dall’Allianz Milano dove era diventato la riserva di Reggers e nelle intenzioni di Civitanova doveva fungere da alternativa di garanzia ad un Lagumdzija che spesso era stato latitante in alcuni frangenti degli incontri. Un opposto con caratteristiche tecniche differenti, così da avere più versatilità in attacco. Il giocatore croato ha formalizzato l’addio con queste parole pubblicate sui social: "Ringrazio lo staff per avermi dato l’opportunità di rappresentare uno dei più grandi club del mondo. Sono grato ai compagni perché un gruppo così si crea una sola volta nella vita e per questo sono fiero di averne fatto parte. Sarò per sempre riconoscente ai nostri fantastici tifosi per il sostegno incredibile che ci hanno dato in ogni tappa del magico viaggio. Mi sono innamorato della città e di questa squadra in un modo che non credevo possibile dopo un solo anno insieme. Parte del mio cuore rimarrà con voi".

In una nota la A.S. Volley Lube "saluta il giocatore e lo ringrazia per la grinta, la tenacia e la dedizione con cui ha affrontato la stagione sportiva. A Petar vanno gli auguri per il futuro in campo e fuori".

Come detto Dirlic ha fatto il suo quando è stato chiamato in causa da coach Medei, magari non al servizio che non è il suo punto forte, ma di sicuro in attacco. In SuperLega ha chiuso con 16 incontri disputati per un totale di 38 set, complessivamente 65 punti siglati con un brillante 54,8%. Ha anche realizzato 7 muri, non pochi considerando che Nikolov, con 16 parziali disputati in più, ne ha stampati 9. Cambia dunque il reparto biancorosso, anzi cambierà radicalmente perché anche Lagumdzija è in uscita, con il contratto in scadenza che non gli è stato rinnovato. Arriverà però solamente un opposto, presumibilmente un giovane di belle speranze e al 99% straniero dato la "povertà" di martelli italiani emergenti nel ruolo. Questo perché l’intenzione tecnica di Medei è di schierare un sestetto con 3 schiacciatori, insomma con un finto opposto che dovrebbe essere Nikolov. In alternativa Loeppky.