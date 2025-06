Wassim Ben Tara rinnova con Sir Susa Vim Perugia: terza stagione in superlega

di Alberto AgliettiPERUGIASquadra che vince non si cambi. In realtà solo ora arriva l’ufficialità, ma il prolungamento del contratto lo aveva messo nel cassetto da settimane la Sir Susa Vim Perugia che ha aspettato di poterlo annunciare in tempi più tranquilli. La società sportiva dei block-devils ha comunicato un rinnovo contrattuale più che risaputo, quello dell’opposto tunisino Wassim Ben Tara (nella foto) che continuerà quindi ad entusiasmare il pubblico di fede bianconera con i suoi salti esplosivi ed i suoi attacchi potenti: "Sono molto contento di rimanere a Perugia, orgoglioso di continuare a indossare questa maglia e sono contento ancora di giocare davanti ai nostri tifosi e nel nostro palasport. Sono impaziente che arrivi la nuova stagione per giocare ancora davanti a loro, mi auguro che loro saranno felici di quello che io e i miei compagni abbiamo fatto in queste due stagioni, ovviamente spero di fare ancora meglio. Proveremo a vincere altri trofei per il club e per loro". Terza stagione consecutiva per il giocatore naturalizzato polacco, che ha fatto il suo esordio assoluto in superlega maschile nel 2023. In due stagioni ha disputato nel campionato italiano 69 partite, di cui 56 vinte e si è laureato per dieci volte miglior giocatore in campo. In totale ha messo a segno 927 punti, di cui 80 ace e 97 muri. A questi numeri, già importanti, vanno aggiunti i match delle coppe internazionali. Nella appena archiviata competizione continentale ha messo a segno 124 punti. In due sole stagioni ha conquistato un bottino importante, con un palmares che conta un mondiale per club, due supercoppe italiane, una coppa Italia, uno scudetto e una champions league. Nella prossima stagione potrà puntare su cinque trofei, Perugia sarà protagonista in Italia, in Europa e nel Mondo.