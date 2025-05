Yuasa Battery Grottazzolina: Confermati Vecchi, Cubito e Marchiani per la SuperLega

Tre annunci per altrettante conferme pesanti, di quel gruppo storico che in casa Yuasa Battery Grottazzolina ha un peso importante per continuità nelle stagioni, ma anche per far ben comprendere cosa significa essere a Grottazzolina. Anche per la prossima il compito di far comprendere a tutti lo spirito di Grottazzolina spetterà a capitan Riccardo Vecchi (foto), al centrale Marco Cubito e al regista Manuele Marchiani, che solo lo scorso anno ha blindato la sua presenza con un triennale. Parola per primo al capitano da sempre con questa maglia, simbolo del volley a Grottazzolina. "Aver raggiunto una salvezza cosi importante per una società del genere è importantissimo e ho accettato subito il secondo anno in SuperLega con la Yuasa. L’obiettivo non cambia, puntiamo ad un’altra salvezza perché vogliamo mantenere la categoria. Nonostante siamo una società così piccola, possiamo giocarcela con tutti e lo abbiamo dimostrato. Dopo il girone di andata, tutti ci hanno rispettato e tutti venivano a dare il loro meglio da noi per strapparci qualche punto. Avremo lo stesso ruolo di mina vagante come anno scorso ma già conosciuta dai nostri avversari. Il nostro dovere è continuare sulla stessa falsariga, magari con un pizzico di fortuna in più con gli infortuni".

Settima stagione in maglia Yuasa per Cubito, unico "superstite" tra i centrali rispetto allo scorso anno. "È stato un mercato velocissimo per molte squadre. Per le altre noi siamo una sorpresa e ci vedono come una novità, ma riusciamo sempre a fare la nostra figura come siamo riusciti a fare lo scorso anno. Sono felice di essere qui, Grottazzolina è un ambiente nel quale mi trovo a meraviglia e ormai sono di casa. Per quello che riguarda i centrali tutti nuovi posso dire, senza “spoilerare“ nulla, che mi troverò a dividere il campo con un giocatore che in vita mia ho visto sempre come un idolo e un riferimento nel ruolo. Sarà assolutamente emozionante ma anche molto stimolante per me".

Sarà invece l’ottava stagione a Grottazzolina per Marchiani: per lui al momento, 199 presenze in Serie A. Alla prima di campionato del prossimo anno toccherà quota 200, traguardo stratosferico: "Sono onorato di far parte di questa famiglia da un sacco di anni, contribuendo ad arrivare nell’olimpo della pallavolo. Alla prima del prossimo anno saranno 200 e sono tante, ma spero che ne manchino ancora altrettante davanti a me. Ogni anno che inizia c’è qualcosa di nuovo e già dalle prime partite vedremo il livello della squadra che è cambiata anche molto rispetto allo scorso anno, ma non dimentichiamoci mai che l’obiettivo primario è la salvezza. Ogni anno si è sempre cercato qualcosina in più da quando sono qui a Grotta, ma prima di tutto blindiamo la salvezza per poi vedere se si potrà fare qualcosina in più".

Roberto Cruciani