Yuasa Battery Grottazzolina: nuovi volti e conferme per la stagione in SuperLega

Continua la definizione, o meglio, la presentazione dei volti nuovi in casa Yuasa Battery Grottazzolina in vista della prossima stagione, la seconda consecutiva nella massima serie. La società ha iniziato dalle conferme che hanno visto ancora in maglia Yuasa tre colonne storiche come capitan Riccardo Vecchi, Manuele Marchiani e Marco Cubito, ormai da anni protagonista nel mondo M&G. Immediate sono arrivate anche quelle di Andrea Marchisio e Michele Fedrizzi, due che la SuperLega l’avevano conquistata in maglia Yuasa con la storica promozione. Con Fedrizzi tra l’altro che ha chiuso la stagione attuale andando a giocare a Dubai, prima di rimettersi a disposizione della squadra. Sono arrivate poi altre due conferme pesanti, come quelle di Georgi Tatarov e Dusan Petkovic, entrambi protagonisti assoluti della scorsa stagione: il primo con una crescita di rendimento costante alla luce dei suoi 22 anni, il secondo confermandosi bomber di riferimento della categoria, anche al netto di alcuni problemi fisici che non lo hanno mai mollato. Insomma sette conferme importanti che sono andate a costituire il nocciolo duro dello spogliatoio, quel cuore pulsante fatto di identità e conoscenza dell’ambiente pronto a fare anche da apripista a tutti i nuovi innesti. Importante infatti in una dimensione come quella di Grottazzolina capire fin da subito che tipo di approccio sia necessario. Poi è stato il tempo dei volti nuovi che saranno in totale sette. Il primo ad essere presentato è stato Giulio Magalini, giovane schiacciatore campione d’Italia con Trento pronto a mettersi in gioco da protagonista in maglia Yuasa. Al centro è arrivato Iliya Petkov, centrale della nazionale bulgara alla sua prima bulgara con buona esperienza all’estero, al suo esordio in Italia ma dalle ottime referenze. L’ultimo volto nuovo in ordine di tempo è quello Marco Falaschi: esperienza, tattica e personalità al servizio della squadra, che arriva dopo due stagioni alla regia di Padova con cui ha incrociato nell’ultima annata quattro volte la Yuasa. All’appello mancano quattro elementi che inizieranno a essere svelati da questa settimana anche se è tutto già stato definito e fatto. Uno di questi sarà Dragan Stankovic che aveva auto-annunciato il suo arrivo a Grotta qualche settimana fa.

Roberto Cruciani