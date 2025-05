Yuasa Battery Grottazzolina: Stankovic e Petkovic confermati, Cachopa a Milano

I cugini fermani prendono forma. Dopo la conferma di Marchisio, rinnovo fino al 2026 per il libero ex Lube, dopo aver prolungato la longeva collaborazione con coach Ortenzi (e con i senatori Vecchi, Marchiani e Cubito), la Yuasa Battery Grottazzolina ha annunciato la conferma anche del bomber, l’opposto Petkovic. Un altro ex biancorosso e che ex, Stankovic, è il primo acquisto. Il quasi 40enne, già capitano in biancorosso, ha la famiglia qui e ha salutato Modena annunciando il trasferimento nella destinazione fermana. Movimenti importanti anche nel ruolo del palleggiatore. Con Porro approdato a Piacenza, ecco che Milano ha annunciato Cachopa, un super colpo. L’Allianz affiderà il suo gioco al regista della nazionale brasiliana, che ha fatto vedere grandi doti nelle sue tre annate a Monza. I brianzoli lo rimpiazzeranno con il cavallo di ritorno Zimmermann (ultima stagione a Taranto). Passando ai martelli, Cisterna ha ringraziato l’opposto francese Faure. Altro segnale del prossimo sbarco a Trento, un notevole rinforzo per l’Itas al posto di Rychlicki che va in Polonia. A proposito di addii, Verona ha salutato Jensen, opposto mancino riserva di Keita. Infine la SuperLega avrà un Leon. Non Wilfredo che ha appena vinto lo scudetto in Polonia con il Lublino, bensì il giovane francese Henri Emmanuel, opposto classe 2003 che proviene dal Sanit-Nazaire Volley-Ball Atlantique e appena ingaggiato da Piacenza.

Andrea Scoppa