Yuasa Battery rullo compressore, che cuore

Il finale è lo stesso, per l’undicesima volta di fila, coach Ortenzi e i suoi ragazzi a ricevere l’applauso del pubblico. Ma il copione stavolta è stato profondamente diverso, quasi un thriller ma con il ’consueto’ lieto fine. Bellissima la domenica targata Yuasa Battery a Grottazzolina, di fronte quasi a 900 spettatori (per la precisione 893) e ad un Pineto da valori tecnici importanti. Con Marchiani ancora i box (con Lusetti a gestire al meglio la regia in sua assenza), c’è un Bruening che dalla mattina è alle prese con febbre molto alta ma prova lo stesso a scendere in campo. Ad un certo punto alza bandiera bianca e subentra Mitkov: nessun timore e 17 punti a referto, con tanto di premio di miglior giocatore in campo al termine della sfida. Un’altra pagina di grande pallavolo e una rimonta spettacolare, dopo due set persi in avvio, una cavalcata trionfale fino ad un quinto parziale anche magistralmente condotto. Raggiante a fine gara coach Massimiliano Ortenzi, che non usa parole banali.

"Questa è una vittoria che vale tanto perché ci dà la consapevolezza che in questa squadra si può fare della grande pallavolo con tutti i giocatori, a prescindere dalla titolarità. Nello spogliatoio ho detto che si poteva vincere a prescindere da chi avesse giocato, anche contro una squadra forte come Pineto. Abbiamo pagato nei primi set qualche errore di troppo poi abbiamo preso ritmo e tranquillità e siamo venuti fuori giocando una buonissima pallavolo. L’abbiamo girata con grande consapevolezza di poterlo fare, anzi avevamo la sensazione che eravamo vicinissimi dal poterlo fare. Bruening? Lo voglio ringraziare, non so quanta febbre avesse, ma ha voluto giocare, ha voluto provare. Per rispetto e cautela nei suoi confronti ho deciso di cambiare, non era giusto tenerlo dentro nelle sue condizioni. Sono contentissimo per Mitkov che è un ragazzo straordinario, si allena con un metodo e una dedizione eccezionali, sono contentissimo per lui stasera. A questi ragazzi bisognerebbe fargli un monumento".

Uomo del match dunque proprio Aleksandar Mitkov: "Sono molto felice, non è stato facile giocare senza Ras (Breuning ndr) malato. All’inizio siamo partiti male, poi siamo migliorati tanto ma con questi ragazzi è facile entrare in partita. Il nostro pubblico? E’ il settimo uomo, sono molto felice di averli qui e sempre dietro, ci seguono molto. Personalmente sto benissimo, bella esperienza, in allenamento raggiungiamo un altissimo livello e si vedono i risultati, quindi sono molto contento e aspetto che la mia famiglia venga magari a vedere una mia partita".

Roberto Cruciani