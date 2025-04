Anthony Edwards guida i Timberwolves alla vittoria contro Memphis nella corsa ai playoff

I Minnesota Timberwolves di Anthony Edwards (44 punti) hanno ottenuto una vittoria fondamentale (141-125) nella corsa ai playoff NBA sul campo di Memphis, loro diretto rivale, quando mancano tre giorni alla fine della stagione regolare. Rudy Gobert (13 punti, 8 rimbalzi, 4 assist) e i suoi compagni di squadra hanno accelerato nel terzo quarto, durante il quale hanno segnato 52 punti, un record per la loro franchigia, più del doppio dell'avversario.

Oltre a Edwards, anche Julius Randle (31 punti, 10 rimbalzi, 5 assist) e Naz Reid, subentrati dalla panchina, si sono distinti in attacco sul campo dei Grizzlies, dove Ja Morant e Desmond Bane non hanno deluso le aspettative, realizzando rispettivamente 36 e 28 punti. Questa 47a vittoria stagionale è particolarmente preziosa per Minnesota, poiché consente alla franchigia di raggiungere Memphis e Golden State al 6/o posto della Western Conference, ultimo utile per andare direttamente ai playoff. I Wolves avranno il vantaggio di concludere contro Brooklyn e Utah, due franchigie la cui stagione è ormai finita.

La situazione si fa più difficile per i Grizzlies, che venerdì affronteranno i Nuggets di Nikola Jokic a Denver, prima di ospitare domenica i Dallas Mavericks, che si sono assicurati un posto nei play-in.

Nominato "esordiente del mese" per la seconda volta a marzo, Zaccharie Risacher si è distinto nuovamente con Atlanta: ha segnato 38 punti, suo record personale, nella vittoria degli Hawks per 133-109 a Brooklyn. L'ala, che ha appena compiuto 20 anni, ha addirittura realizzato una prestazione senza precedenti, diventando il primo esordiente a segnare 35 punti o più più volte durante la sua prima stagione. Questa vittoria, però, non cambia molto per Atlanta: 8/a ad Est dovrà passare per i playoff.

Dominando i Cleveland Cavaliers, già sicuri del primo posto nella Eastern Conference, gli Indiana Pacers di Tyrese Haliburton, con una doppia doppia (23 punti, 10 assist), hanno conquistato la quarta vittoria consecutiva. Ora sono certi di arrivare tra le prime quattro della Eastern Conference.