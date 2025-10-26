Il campione altoatesino ha perso il primo set, poi si è rifatto: 3-6, 6-3, 7-5. “Questa vittoria mi fa stare bene”. Siparietto a distanza con Bruno Vespa per ‘Le Iene’
A Vienna Jannik supera de Minaur e spera di convincere Cahill a restare: "Mi ha dato tanto". Alle 14 la sfida col tedesco che batte Musetti
Precedenti favorevoli al tedesco, che nel corso del torneo austriaco ha eliminato Arnaldi e Musetti
Jannik controlla una semifinale complicata, ma è la dodicesima volta che batte l’australiano. Il tedesco – numero 3 del ranking – si è imposto con il punteggio di 6-4 7-5. Sfuma il sogno di una finale tutta azzurra
L'australiano va a caccia della prima vittoria contro l'azzurro. Obiettivo seconda finale in carriera a Vienna per il numero 2 del mondo
La modella sugli spalti a Vienna accanto a mamma Siglinde e papà Hanspeter. Chi è la nuova fiamma del numero due del tennis
A Vienna oggi (ore 15) Jannik trova de Minaur. Finals più vicine per Musetti che alle 17.10 incontra Zverev dopo aver eliminato Moutet
Domani trova de Minaur che ai quarti ha eliminato Matteo Berrettini. Lorenzo invece affronterà Zverev
Quarto confronto fra l'italiano e il kazako nel 2025. I precedenti sorridono al numero 2 del mondo
Vienna, Jannik vince 6-2, 7-6 il derby e oggi nei quarti (ore 17.30) incrocia Bublik. Matteo soffre e poi batte Norrie in tre set: ora la sfida a De Minaur (ore 13.30).
I due azzurri si sfidano ai quarti dell’Atp 500. Il numero 2 del mondo, fino a questo momento, ha sempre battuto i suoi connazionali
A Vienna primo derby tra i due. Flavio, tra i convocati di Volandri, ha la chance per dimostrare quanto vale
Servizio praticamente infallibile e una buona serie di variazioni valgono gli ottavi di finale dell’Atp 500
Jannik contro il tedesco Altmaier ai sedicesimi del torneo Atp di Vienna. E’ la prima partita di Sinner dopo il no alla Coppa Davis: inizia la marcia verso le Atp Finals di novembre. Diretta nel pomeriggio
Zaffagnini, primario al Rizzoli di Bologna: "Un sogno vederlo in azzurro, ma il fisico gli ha detto qualcosa"
La sostituzione sembra quasi un’operazione nostalgia, specie se ruota attorno un uomo Rosso come il Fuoco. Sì, lui, Antonio,...
Jannik: "Scelta dura". L’attacco di Pietrangeli: "Schiaffo allo sport italiano"
Il numero 2 del tennis rinuncia alle Final 8 di Bologna: “Scelta non facile ma l’obiettivo è partire bene nel 2026”. Il capitano Volandri: “Resterà sempre casa sua”. Binaghi: “Doloroso ma comprendiamo”
Nonostante lo stop in Cina come già successo nel 2024 l’azzurra chiude la stagione tra le prime otto della Race.
Jannik perfetto nella rivincita degli Us Open, domato lo spagnolo nel torneo degli sceicchi. Per l’azzurro il super premio da 6 milioni dollari
Percentuali altissime di realizzazioni con la prima, ma l’azzurro ha fatto la differenza anche alla risposta: l’analisi
Jasmine al settimo posto della race: è matematicamente al torneo di fine anno sia in singolare che in doppio per il secondo anno di fila
A Sinner e gli altri un gettone da un milione mezzo di dollari per la sola presenza. Somma quadruplicata per chi arriva fino in fondo. È il torneo più ricco della storia
Ancora uno di fronte all’altro: a Riad l’ultimo atto del torneo esibizione che mette in palio quasi 4 milioni di euro. Lo spagnolo è favorito ma l'anno scorso vinse Jannik. Dove vedere il match
Ancora in ballo il pass per le Wta Finals di Riad. La tennista azzurra è sembrata accusre la stanchezza accumulata nel match di ieri vinto dopo oltre 3 ore di battaglia
In un'intervista al Six Kings Slam, Jannik ha ironizzato sull’ipotesi di un film sulla sua vita: “Quale attore potrebbe farlo? Will Smith. Diverso, ma bello". E la reazione social spiazza tutti: un fotomontaggio con il trofeo di Wimbledon
Via al torneo-esibizione con montepremi faraonico a Riyad. Il numero due al mondo è chiamato a difendere il titolo 2024. Stasera sfida il greco che è in vantaggio nei precedenti
Riad, Jannik è implacabile con il serbo e batte il serbo 6-4 6-2. Sabato si rinnova la maxi sfida al numero 1 del mondo: chi vince porta a casa 7,5 milioni di dollari in totale
Jannik in semifinale al Six Kings Slam contro Djokovic. Battuto il greco Tsitsipas, ora arriva la sfida all’eterno campione serbo. Precedenti favorevoli a Jannik, che dice: “Bello tornare qui, Novak un esempio”
Al torneo-esibizione di Riad esordio in scioltezza per il numero 2 al mondo. Ora la semifinale con Djokovic
Risposta e condizione fisica al top, Tsitsipas dominato al Six Kings Slam. Oggi la semifinale con Djokovic: "Ha ancora fame di vittoria"
Nuova uscita del tennista australiano: accuse a Jannik e al circuito, ma anche parole di stima per l’azzurro
Luca Rafelli: "Sportivi monitorati al massimo. Stress, disidratazione e situazioni ambientali fra le cause"
Primo match al Six Kings Slam (ore 20) con Tsitsipas: "Fisicamente sto bene". Dopo Riad ecco Vienna, Parigi e Torino, ma il calendario può cambiare .
L’austriaco ex n. 3 del mondo racconta i sacrifici economici dietro al sogno: “Senza soldi, il talento da solo non basta”
Il 26enne Valentin Vacherot da numero 204 del mondo a campione al Master1000: battuto in finale il cugino Arthur Rinderknech dopo essere partito dalle qualificazioni. Lo sconfitto felice per il trionfatore: “Sei stato bravissimo, spero che ci saranno altre occasioni così. Ti voglio bene”
Il 26enne vince il titolo battendo il finale il cugino di primo grado Rinderknech, dopo due ore e 15 minuti di partita. Grandi emozioni durante i ringraziamenti
Jasmine out con Gauff, ma resta in corsa per le Finals. Nel 1000 maschile di Shanghai, sfida-titolo in famiglia tra Vacherot e Rinderknech
Coco Gauff s’impone per 6-4, 6-3 sull’azzurra, che esce a testa alta dal torneo cinese: il Giappone sarà decisivo per un posto alle Wta Finals
La tennista toscana ha battuto per la prima volta in carriera la n.2 del mondo. Netto il punteggio a favore dell’azzurra: 6-1, 6-2. La prossima sfida con Coco Gauff
Il toscano, out a Shanghai, resta in corsa per Torino. Jas lotta e vince, ma Rybakina è in scia, oggi c’è Tauson
Sinner, Alcaraz, e gli altri ‘re’ del tennis si sfidano in diretta su Netflix: a Riad il torneo-esibizione più ricco del circuito mondiale, con una regia cinematografica. Dal 15 al 18 ottobre
Il toscano a caccia del suo miglior risultato in carriera a Shangai. Quello fra l'azzurro e il canadese è un vero e proprio scontro diretto per la qualificazione alle Atp Finals di Torino
I crampi hanno costretto l’azzurro ad abbandonare il match contro Griekspoor nel Masters 1000 di Shangai: sono sette i forfait in carriera. A Cincinnati disse: “Mi gira tutto, non riesco a muovermi”
I crampi fermano Jannik al terzo set del match contro l’olandese, che in quel momento era in vantaggio 3 game a 2 dopo un set pari. Per l’altoatesino settimo ritiro in carriera
L'azzurro ha sempre battuto l'olandese, a cui ha concesso appena due set in sei sfide
Ko il tedesco da sempre spina nel fianco negli incontri Slam. A fare la differenza la realizzazione dei punti con la prima di servizio, Jannik difende il titolo del ‘mille’ cinese