Atp250 in marocco. Bellucci, buona la prima: batte il russo Kotov ed è agli ottavi a Marrakech

Esordio stagionale sulla terra battuta con successo per Mattia Bellucci, impegnato nel primo turno dell’Atp250 di Marrakech, in Marocco. Il 23enne bustocco, numero 71 del mondo, ha sconfitto il russo Pavel Kotov (numero 107 Atp) con il punteggio di 6/4, 6/4 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Dopo una partenza al rallentatore (0/3 in pochi minuti), l’allievo di Fabio Chiappini alla Malpensa Tennis Academy ha cambiato decisamente marcia, infilando cinque games consecutivi che lo hanno portato a servire per il set nel decimo gioco, dove ha tenuto il servizio a zero. A decidere il secondo parziale è stato invece un break nel terzo gioco, difeso sino alla conclusione, dopo avere salvato una pericolosa palla break nel decimo che avrebbe rimesso in gioco il russo. Per Bellucci si trattava del primo incontro giocato sul rosso dal Roland Garros della passata stagione, in cui aveva preso parte ad appena due tornei su questa superficie (l’altro era il challenger di Torino e in entrambe le occasioni partendo dalle qualificazioni), disputando complessivamente sette incontri. La vittoria contro il russo rappresenta il suo primo successo sulla terra in un torneo del circuito maggiore, che chiude una striscia negativa di quattro eliminazioni consecutive al primo turno (Acapulco, Indian Wells, Cap Cana e Miami, tutte sul cemento). Al secondo turno l’italiano incontrerà Pierre-Hugues Herbert, che ha battuto Coria in tre set.Silvio De Sanctis