Alcaraz: “L'assenza di Sinner mi ha ucciso, pensavano che dovessi vincere tutto”

Roma, 7 aprile 2025 – Il tennis entra nella stagione della terra rossa, con il Masters 1000 di Montecarlo che vedrà impegnati i migliori tennisti del mondo alla ricerca di punti e della condizione ottimale per affrontare il secondo torneo del Grande Slam, il Roland Garros, che partirà domenica 25 maggio. Anche nel torneo monegasco non ci sarà Jannik Sinner, squalificato dallo scorso 9 febbraio a seguito del caso Clostebol. In questi due mesi di assenza del tennista azzurro, in tanti si aspettavano una crescita da parte di Alcaraz e Zverev, in modo da ridurre le distanze dal primo posto nel ranking Atp, ma così non è stato, con lo spagnolo e il tedesco che hanno faticato in diverse occasioni e si trovano ancora lontanissimi da Jannik Sinner. In questo momento, l'italiano si trova a quota 9930 punti, con Zverev e Alcaraz che inseguono rispettivamente a 7595 e 6730. Sull'assenza di Sinner si è espresso proprio il giovane tennista spagnolo, analizzando i risultati non brillantissimi dei mesi appena trascorsi. Nel Masters 1000 di Miami, infatti, Alcaraz è uscito clamorosamente al primo turno contro Goffin, dopo aver raggiunto la semifinale a Indian Wells. Queste sono state le sue parole in conferenza stampa: “La pressione per l'assenza di Sinner mi ha ucciso. Qualcuno pensava che, con Jannik fuori, io e Zverev avremmo dovuto vincere tutto. Questo non è corretto, io non sono sorpreso di non essere tornato ad essere il numero 1 al mondo. Qualcuno mi chiedeva di approfittare di questo periodo per tornare in cima al ranking, e questa pressione probabilmente mi ha ucciso. È vero, Jannik ora è fermo, ma io sono troppo lontano da lui e sulla terra non avrò chance di riavvicinarmi. Cercherò comunque di dare il massimo”. In conclusione, lo spagnolo ha aggiunto: “Giochiamo undici mesi senza sosta, solo qualche volta ci capita di avere qualche settimana di pausa, anche a me ogni tanto piacerebbe riposarmi e avere un mese di stop senza fare niente. L'intensità che si richiede al nostro fisico è sempre eccessiva. Credo che sia importante, al termine della stagione, trovare più tempo per recuperare e poter mostrare il nostro miglior tennis”. In ogni caso, il ritorno di Sinner si avvicina: il tennista italiano potrà tornare ad allenarsi il 13 aprile, mentre il primo torneo ufficiale dove si rivedrà saranno gli Internazionali di Roma, che inizieranno il prossimo 6 maggio.