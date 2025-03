Sinner cambia manager e si affida all’amico Vittur

Un altro cambiamento importante nella vita di Jannik Sinner, aspettando anche la scelta del nuovo allenatore visto che a fine stagione Darren Cahill non sarà più il tecnico del numero uno al mondo. Oggi Sinner, attualmente sospeso dopo l’accordo con la Wada (e i risultati degli avversari gli stanno consentendo di rientrare ancora al numero uno), ha annunciato ufficialmente l’interruzione del rapporto con la StarWing Sports dopo cinque anni. Con una nota pubblica sui social, “Jannik Sinner ha annunciato che il suo agente, Lawrence Frankopan, Ceo di StarWing Sports, lascerà il suo ruolo di sovrintendente dei rapporti commerciali di Sinner con effetto immediato. Alex Vittur, fondatore dell’agenzia di management Avima, prenderà il completo controllo degli affari di Sinner da qui in avanti”. Alex Vittur, ex tennista a sua volta, è amico di Sinner da quando erano bambini e stava già gestendo gran parte degli impegni di Jannik anche per conto di StarWings Sports. Con la nuova società che porta le sigle del suo nome gestirà i business collegati all’immagine del campione in modo completo.

"Durante gli anni passati insieme Lawrence Frankopan e Jannik Sinner hanno raggiunto molte vette e queste esperienze e risultati rimarranno sempre con entrambi”, prosegue la nota, che poi riporta una dichiarazione di Frankopan: “Dato il mio impegno di lunga data con StarWing Sports non ho potuto accettare l’offerta di lavorare esclusivamente per Avima, ma sono grato di aver avuto l’opportunità di lavorare per un talento come Jannik e orgoglioso di quello che abbiamo raggiunto insieme. Auguro a Jannik tutto il meglio e molti successi nel futuro”.

Il comunicato si chiude con un ringraziamento: “StarWing Sports è stata fondementale nella gestione della parte commerciale della carriera di Sinner da quando aveva 18 anni, creando partnership formidabili con alcuni dei più prestigiosi brand su scala globale”.

Ora anche questa parte della gestione passerà ad un amico che Jannik considera come un fratello. Nel giro di pochi mesi, dopo il cambio di preparatore e fisioterapista, e aspettando quello di uno degli allenatori (quello storico, Simone Vagnozzi, è l’altro punto fermo), il gruppo che lavora intorno a Sinner avrà un volto completamente diverso.