I piani di Sinner: subito Amburgo dopo Roma

Roma, 18 marzo – Jannik Sinner parteciperà anche al torneo Atp 500 di Amburgo programmato sulla terra rossa tra il 17 e il 24 maggio, ovvero esattamente nella settimana compresa tra la fine degli Internazionali d’Italia e l’inizio del Roland Garros. Dopo la lunga sosta che lo terrà lontano dai campi fino al prossimo 5 maggio, il numero uno al mondo inserisce un altro tassello nella preparazione del secondo Slam stagionale, con l’obiettivo di perfezionare al meglio le proprie prestazioni su quella superficie (la terra rossa, per l’appunto) in cui finora ha riscontrato maggiore difficoltà e sulla quale in questa stagione cercherà di fare il vero e proprio salto di qualità. Ad annunciare la sua presenza ad Amburgo gli stessi organizzatori del torneo attraverso un comunicato ufficiale diffuso sui canali social: “Sono emozionato di fare il mio debutto all’Hamburg Open, un torneo con molta storia nel nostro sport - le parole dello stesso Sinner riportate sul sito web della competizione – non vedo l'ora di giocare al Rothenbaum a maggio e di visitare finalmente Amburgo”. La partecipazione dell’azzurro ha destato grande soddisfazione anche da parte di Eric Molina Mur, direttore del torneo tedesco nel quale tra gli altri ci saranno anche Tsisipas, Rune, Rublev e Monfils: “La partecipazione di Jannik Sinner, l'attuale numero uno al mondo e tre volte vincitore del Grande Slam, è una pietra miliare per il nostro torneo ed un momento storico”. Una tappa che potrebbe rivelarsi molto importante nel percorso di ripresa dell’attività agonistica per il tennista altoatesino, il quale farà il proprio rientro ufficiale nel circuito durante gli Internazionali d’Italia ma che ha deciso lo stesso di inserire nella propria agenda un torneo come quello di Amburgo anche per motivi di punti, prima di affrontare ovviamente i campi del Roland Garros in cui dovrà difendere la semifinale persa lo scorso anno contro il suo grande rivale Carlos Alcaraz in un match deciso soltanto al quinto set. E’ la prima volta dal 2008, e allora fu Federer, che l’Atp 500 della grande città del nord della Germania ospita il numero 1 Atp tra gli iscritti. Nel frattempo, Sinner continua ad allenarsi in privato nella sua residenza in Costa Azzurra, dando particolare importanza in questo periodo alla parte atletica grazie all’aiuto del proprio preparatore atletico Marco Panichi, in attesa del via libera a partire dal prossimo 13 aprile per tornare ad allenarsi su un campo da tennis vero e proprio insieme al proprio coach Simone Vagnozzi.