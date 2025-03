Alcaraz e Zverev devono vincere 4 tornei in 50 giorni per superare l’altoatesino nel ranking Atp. Sinner, conto alla rovescia

La sconfitta di Carlos Alcaraz a Indian Wells, lo spagnolo è stato eliminato in semifinale dall’inglese Jack Draper, mette ancora più al riparo il primato di Jannik Sinner nel ranking Atp. Primo posto che potrebbe rimanere fino al 7 maggio quando il tennista altoatesino avrà definitivamente smaltito la squalifica e potrà tornare in campo a Roma per gli Internazionali. Solo Alcaraz, terzo in graduatoria, e il numero due al mondo Alexander Zverev possono insidiarlo.

Il modo con cui si acquistano o si perdono punti nel ranking è articolato, ma quello che conta veramente è che alla fine di questo calcolo Zverev per superare Jannik deve vincere il torneo di Miami (19-30 marzo), ripertersi a Montecarlo (6-14 aprile) e a Monaco di Baviera (14-20 aprile) e dopo questo trittico di successi volare a Madrid (23 aprile -4 maggio) e anche lì alzare la Coppa. Percorso simile per Alcaraz che deve imporsi nei masters 1000 di Miami, Montecarlo e Madrid e poi aggiudicarsi l’Atp 500 di Barcellona.

In sintesi per superare Sinner entrambi devono vincere 4 tornei in 50 giorni e la cosa sembra altamente improbabile vista anche la discontinuità che fino a qui ha caratterizzato il loro percorso e tenendo presente che il successo di uno elimina automaticamente l’altro. Già tra due settimane si saprà se gli attuali 3385 punti di vantaggio su Zverev e 4420 su Alcaraz diventeranno un limite invalicabile o la questione è rimandata al torneo successivo con almeno uno dei due.