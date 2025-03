Fino a quando Sinner può restare numero uno? Cosa cambia dopo il ko di Zverev

Roma, 8 marzo 2025 – Jannik Sinner sta scontando la squalifica che lo terrà fuori fino agli Internazionali di Roma, in programma dal prossimo 7 maggio. Fino a ora, l'italiano ha mantenuto un vantaggio considerevole sugli inseguitori, forte anche dei 2000 punti confermati con la vittoria dell'Australian Open a gennaio. Tuttavia, da oggi al rientro il campo Jannik perderà sicuramente i 1000 punti di Miami (dove l'anno scorso trionfò in finale contro Dimitrov) ma anche altri 600: i 400 di Montecarlo (conquistati con l'approdo in semifinale, poi persa contro Tsitsipas) e i 200 di Madrid (dove l'altoatesino terminò il cammino ai quarti di finale a seguito della sconfitta a tavolino contro Auger-Aliassime). Il momento per aggredire la classifica per i principali inseguitori, Zverev e Alcaraz, è questo, ma non tutto sta andando come previsto. La pressione di doversi avvicinare alla vetta sta giocando contro il tedesco, che nelle scorse ore ha subito una pesante sconfitta al secondo turno di Indian Wells. Il numero 2 al mondo, testa di serie numero 1 nel torneo americano, è uscito contro l'olandese Tallon Griekspoor, perdendo ulteriori 190 punti nei confronti di Jannik in cima al ranking Atp. Nel 2024, infatti, Zverev si spinse fino ai quarti di finale del Masters 1000, e con l'uscita di ieri non è riuscito a difendere i punti fatti. In questo modo, i punti di distacco tra Sinner e il tedesco diventano 3385. Anche Alcaraz non si trova in una situazione facile: per mantenere invariata la distanza con Sinner, lo spagnolo è costretto a vincere Indian Wells, come successo l'anno scorso. Soltanto in caso di vittoria i punti di distacco tra l'italiano e lo spagnolo rimarrebbero 3820, mentre se dovesse uscire anzitempo dal torneo americano si allontanerebbe ancora di più dalla vetta. E certificherebbe matematicamente la conferma di Jannik in vetta al ranking fino al suo rientro.

L'uscita di scena di Zverev può essere un ulteriore stimolo per Alcaraz, che sarà impegnato questa sera non prima delle 22 contro il francese Halys. Per quanto riguarda i prossimi tornei, invece, Zverev dovrà difendere altri 600 punti: 400 conquistati a Miami, 50 a Montecarlo, 50 a Monaco di Baviera e 100 a Madrid. Per Alcaraz, invece, i punti da mantenere in attesa del ritorno di Sinner sono 400: 200 conquistati a Miami e 200 a Madrid. Il mese di aprile sarà fondamentale per ristabilire le gerarchie del ranking, dato che ci saranno ben due Masters 1000 (Montecarlo e Madrid) e due Atp 500 (Barcellona e Monaco), dopo di che Sinner potrà tornare in campo e prepararsi in vista del secondo Slam stagionale, il Roland Garros, che partirà dal prossimo 25 maggio.