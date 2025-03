Berrettini si arrende a Fritz. Matteo saluta l’Atp 1000 di Miami ai quarti

Miami, 28 aprile 2025 – Matteo Berrettini esce ai quarti di finale del torneo 1000 di Miami. Il romano, numero 27 del ranking mondiale, è stato eliminato in tre set dallo statunitense Taylor Fritz, numero 4 della classifica Atp. Il punteggio finale è stato 7-5, 6-7 (7), 7-5. Il match – durato due ore e 44 minuti – è stato equilibrato, con entrambi i giocatori molto solidi alla battuta (16 aces per Fritz e 17 per Berrettini).

Nel primo set è stato decisivo il dodicesimo game, quando l'americano è riuscito a sfruttare una lieve flessione dell'azzurro e a strappargli il servizio. Nel secondo set l'equilibrio si è spezzato solo al tie-break, con l'azzurro - capace di annullare cinque match-point - che ha firmato una grande rimonta. Nel terzo set, infine, lo statunitense ha fatto il break all'undicesimo gioco aprendosi la strada per la semifinale.

Una giornata negativa per i colori azzurri. Prima di Berrettini era stata infatti eliminata in semifinale anche Jasmine Paolini. Un'ottima versione di Jasmine non infatti basta contro questa Sabalenka. La prima finalista del Masters 1000 di Miami è la numero 1 al mondo, che si impone in due set (6-2 6-2) e dopo appena un'ora e 11 minuti di tennis spaziale si aggiudica la finale.

Paolini ha provato a dare del filo da torcere alla nativa di Minsk, ma si è dovuta inchinare alla superiorità della rivale, che all'Hard Rock Stadium sfoggia probabilmente la sua miglior partita del 2025 per costanza. La bielorussa è stata una macchina al servizio, L'azzurra si può consolare con il buon rendimento ritrovato in Florida e da lunedì recupererà una posizione: sarà numero 6 al mondo.