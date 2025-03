Sinner a tutto gas, il numero 1 quasi blindato. Troppa Sabalenka a Miami: Paolini eliminata

Jannik Sinner numero uno al mondo fino al 5 maggio, quando avrà definitivamente scontanto la squalifica di tre mesi concordata con la Wada e prenderanno il via gli Internazionali di Roma. Per la verità Alexander Zverev potrebbe ancora superarlo nella classifica Atp, ma per farlo dovrebbe vincere a Monte Carlo, a Monaco di Baviera e a Madrid. A quel punto guadagnerebbe 2500 punti e potrebbe così colmare il gap che lo separa dall’altoatesino. Il problema, per il tedesco numero due del ranking, è che dalla sconfitta nella finale degli Australian Open non ha più combinato molto, sprecando occasioni su occasioni. L’ultima in ordine di tempo è stata l’eliminazione agli ottavi del Miami Open contro Fils, uno scivolone che ha reso ancora più improbabile la possibilità di scalzare Sinner dal suo trono. In questi due mesi di squalifica nessuno è riuscito a raggiungere il tennista nato a San Candido e questo dimostra quanto il suo livello sia superiore a tutti gli altri. Tanto che Jannik, put avendo nel 2025 disputato il solo Open d’Australia, vincendolo, è ancora primo nella ‘Race’ stagionale con 2.000 punti. Nessun avversario ne ha raccolti altrettanti.

L’accoglienza che il pubblico gli riserverà a Roma non potrà che essere speciale, visto anche come ha gestito sul piano della comunicazione la sua squalifica per doping. Da una parte ha chiaramente dimostrato di essere estraneo a quella che è stata una contaminazione, dall’altra si è comunque preso la resposabilità per le azioni commesse da un elemento suo staff. Nel frattempo il numero uno del mondo si è concesso una giornata di svago sul circuito "Kart Planet" di Busca, in provincia di Cuneo. ll campione azzurro si è cimentato con altri celebri sportivi: l’ex pilota di F1 Antonio Giovinazzi, il pilota di Endurance Alessandro Pier Guidi e il ciclista professionista Giulio Ciccone. Tutto rigorosamente documentato sui canali social, la giornata ha offerto a Sinner l’opportunità di approfondire i dettagli tecnici dei kart, per il quale Sinner ha dimostrato di avere una grande passione.

Jasmine Paolini è stata eliminata dal Wta 1000 di Miami. Sconfitta con un secco 6-2 6-2 dalla bierlorussa Aryna Sabalenka, la n.1 del mondo, la tennista toscana fin dai primi scambi ha sofferto il gioco molto aggressivo della rivale. Paolini è stata comunque la prima azzurra a raggiungere la semifinale in questo torneo. Da lunedì scalerà una posizione nel ranking, fino alla numero 6. Nel torneo maschile, nei quarti, ieri Djokovic ha battuto Korda 6-3 7-6(4). Nella notte si è giocata la sfida Berrettini-Fritz.