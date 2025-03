A che ora gioca Berrettini contro Fritz a Miami: dove vedere l'incontro

Miami, 27 marzo 2025 - Dopo aver già raggiunto il suo miglior risultato al Masters 1000 di Miami, Matteo Berrettini non intende fermarsi. Il tennista romano è reduce dalle affermazioni ai danni del francese Hugo Gaston (4-6, 6-3, 6-3), del belga Zizou Bergs con un doppio 6-4 e dell'australiano Alex de Minaur, ko 6-3, 7-6. Dall'altra parte della rete il nostro portacolori si troverà di fronte nel match valido per i quarti di finale (dove il classe '96 non arriva dal 2021 a Madrid, a livello di Masters 1000) il numero 4 al mondo e terza testa di serie del seeding, Taylor Frtiz. Lo statunitense ha alle spalle i successi sul canadese Denis Shapovalov (7-5, 6-3), sull'altro azzurro Lorenzo Sonego (7-6, 6-3) e infine sull'australiano Adam Walton (6-3, 7-5).

I precedenti fra i due

Dando uno sguardo ai precedenti fra l'italiano, numero 30 nella classifica mondiale, e il californiano, fino a questo momento non c'è stata storia. Fritz si è aggiudicato tutti e quattro gli scontri, concedendo all'avversario appena un set. L'ultima vittoria risale alla scorda edizione degli Us Open, quando il classe '97 ha avuto la meglio per 6-3, 7-6, 6-1. Berrettini ha dovuto alzare bandiera anche in Coppa Davis nel 2019 (5-7, 7-6, 6-2), a Indian Wells nel 2021 (6-4, 6-3) e nella United Cup del 2023 (7-6, 7-6).

Orario e dove seguire la sfida

Il match fra Berrettini e Fritz è in programma presso l'Hard Rock Stadium di Miami, la "casa" dei Miami Dolphins di football NFL, nella notte fra giovedì 27 e venerdì 28 marzo. Trattandosi del terzo incontro a partire dalle 18 (ora italiana) dopo Fils-Mensik e Sabalenka-Paolini, non inizierà prima di mezzanotte. Sarà possibile seguire la sfida in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203)e in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv.

