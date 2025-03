I risultati degli italiani all’Atp di Miami. Avanti Berrettini e Paolini. Musetti battuto da Djokovic

Miami, 26 marzo 2025 – Avanzano Berrettini e Paolini, si ferma ai quarti Musetti. E’ il responso dei match giocati nella notte italiana nell’ambito del torneo Atp 1000 di Miami. Una giornata agrodolce dunque per i tennisti italiani. Un programma di giornata slittato di qualche ora più in là a causa della pioggia caduta su Miami che ha costretto i giocatori azzurri a scendere in campo intorno alla mezzanotte italiana. Ma andiamo con ordine.

Jasmine Paolini in semifinale

Jasmine Paolini continua a riscrivere la storia del tennis italiano: la toscana diventa infatti la prima tennista italiana a centrare la semifinale al Miami Open. La 29enne di Bagni di Lucca, numero del ranking e 6 del seeding del torneo, ha sconfitto la polacca Magda Linette, numero 34 della classifica WTA, che negli ottavi aveva eliminato a sorpresa la statunitense Coco Gauff, numero 3 al mondo. Un risultato perentorio quello a favore dell’italiana: 6-3, 6-2 i parziali per Jasmine, che in semifinale attende la numero uno al mondo Sabalenka.

"È stato difficile, abbiamo dovuto aspettare tante ore negli spogliatoi prima di poter scendere in campo – le parole a caldo dell’azzurra –. L`attesa è stata lunga. Comunque sono molto contenta per questa vittoria: l`ultima volta che l`avevo affrontata, a Pechino, ci avevo perso male. Lei gioca molto bene e spinge tanto: sono molto soddisfatta per come ho gestito la partita. Durante l`attesa mi sono confrontata con il mio team, ho mangiato qualcosa, ho scherzato un po` con loro: insomma ho cercato di stemperare la tensione. Cosa dovrebbero dire i tifosi americani in semifinale per incitarmi? Forza Jasmine!".

Strepitoso Matteo Berrettini

Uno strepitoso Matteo Berrettini conquista i quarti di finale del Masters 1000 di Miami al termine di una partita emozionante. Il 28enne romano numero 30 al mondo ha eliminato negli ottavi il 26enne australiano Alex De Minaur (numero 11 Atp) col punteggio di 6-3 7-6 (vincendo il tie-break 9-7). Il prossimo avversario di Berrettini sarà il 27enne statunitense Taylor Fritz (n.4) che ha battuto il 25enne australiano Adam Walton in due set.

Berrettini si è aggiudicato agilmente il primo set uscendo poi vincitore dalla maratona del secondo. Va avanti di un break, si fa rimontare, annulla tre set-point col servizio e a sua volta manca tre match point al servizio. Il tie-break conclusivo lo vede scivolare 6-3, risorgere di nuovo e chiudere al quinto match-point. Ora attende l'americano Fritz. "Questa vittoria significa tanto per me. Vuol dire aver lavorato bene in campo e fuori, ed essere felici di quello che stai facendo. Se non sono felice, non posso ottenere i risultati che voglio. Sono molto di fiero di me, del mio team, della mia famiglia. Bene così, ma punto ad arrivare ancora più in fondo" le parole a caldo dell'azzurro.

Delusione Musetti

C’è delusione nel team di Lurenzo Musetti ma francamente davanti a questa versione di Novak Djokovic c'era ben poco da fare. Per il secondo anno consecutivo, Lorenzo (numero 16 nel ranking mondiale Atp) saluta il Miami Open agli ottavi di finale. Ai quarti di finale, in Florida, ci va il serbo (oggi numero 5), che si impone per 6-2 6-2 giocando una delle sue migliori partite in tutto il 2025. Dopo lo 0-2 iniziale nel primo set (con Musetti che strappava il break nel gioco di apertura), infatti, il trentasettenne di Belgrado ha portato a casa 12 dei 14 game successivi.

Musetti ha raccolto purtroppo soltanto 14 punti nei turni di risposta, punito spesso negli scambi dalle ottime geometrie del sei volte campione a Miami. Nole, che culla il sogno del 100° titolo Atp in carriera, ai quarti sarà Sebastian Korda (numero 25 al mondo).