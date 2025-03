Atp di Miami, Paolini batte Linette 6-3 6-2. Prima italiana ad arrivare in semifinale del torneo

Miami 26 marzo 2025 – Dopo oltre tre ore di attesa a causa di una pioggia battente che non ha lasciato scampo alla città di Miami, l'incontro fra l'azzurra Jasmine Paolini e la polacca Magda Linette si è potuto disputare passando fra mille difficoltà meteo e organizzative. La tennista toscana, che nel 2025 era l'unica top ten del circuito a non aver centrato nemmeno un quarto di finale in un torneo Wta, si è guadagnata con autorità l'accesso alle semifinali di questo Master 1000 che, a questo punto, la vede gioco forza fra le favorite del torneo.

La toscana troverà ora sulla sua strada la numero uno del mondo Aryna Sabalenka, che si è sbarazzata per 6-2 7-5 della cinese Qinwen Zheng: sesto confronto e sesta vittoria per la bielorussa, avanti 3-2 anche nel bilancio dei confronti diretti con l'azzurra. La 26enne di Minsk ha vinto anche le ultime due sfide, la più recente nei round robin delle Wta Finals dello scorso novembre.

Per quanto riguarda la gara, si è trattato di un match praticamente a senso unico con l'azzurra che, a parte un break subito all'inizio del primo set, ha condotto le danze senza alcun tipo di problema portando a casa con un perentorio 6-3 una prima frazione dove la polacca (semifinalista in Australia nel 2023) ha faticato tantissimo a trovare le giuste contromisure. Nel secondo set la musica non è cambiata, anzi, per la "povera" Linette è addirittura peggiorata e non di poco, con la nostra medaglia d'oro olimpica che si è divertita a dilagare piazzando un 6-2 che ha chiuso un match che non ha mai avuto storia. Con questa vittoria la Paolini è la prima tennista italiana della storia ad accedere alla semifinali dell'Atp Masters 1000 di Miami.

"È stato difficile, abbiamo dovuto aspettare tante ore negli spogliatoi per la pioggia prima di poter scendere in campo. L'attesa è stata lunga. Comunque sono molto contenta per questa vittoria: l'ultima volta che l'avevo affrontata, a Pechino, ci avevo perso male. Lei gioca molto bene e spinge tanto: sono molto soddisfatta per come ho gestito la partita". Queste le parole di Jasmine Paolini a caldo dopo il successo su Magda Linette che la qualifica per la semifinale del torneo Wta 1000 di Miami. "Durante l'attesa mi sono confrontata con il mio team, ho mangiato qualcosa, ho scherzato un po' con loro: insomma ho cercato di stemperare la tensione. Cosa dovrebbero dire i tifosi americani in semifinale per incitarmi? Forza Jasmine!", conclude la toscana con un sorriso.