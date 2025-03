WTA 1000 di Miami, Paolini-Sabalenka: orario e dove vedere il match

Miami, 27 marzo 2025 - Fra Jasmine Paolini e la finale dell'edizione 2025 del WTA 1000 di Miami ecco l'ostacolo più duro: la numero uno del mondo, Aryna Sabalenka. Nonostante la forza dell'avversario, la tennista toscana può sognare il colpaccio. A dirlo è il suo percorso in Florida, dove ha eliminato la tunisina Ons Jabeur (ritiro), la giapponese Naomi Osaka (3-6, 6-4, 6-4) e la polacca Magda Linette (6-3, 6-2). Un percorso che ha permesso alla classe '96 di diventare la prima italiana di sempre a raggiungere la semifinale del torneo di Miami. Dal canto suo, Sabalenka è reduce dalle affermazioni ai danni della romena Elena-Gabriela Ruse (ritiro), dell'americana Danielle Collins (6-4, 6-4) e della cinese Qinwen Zheng (6-2, 7-5).

I precedenti fra le due

Questa sarà la sesta volta che Paolini sfiderà Sabalenka. Il bilancio vede l'azzurra indietro 3-2. La russa viene da due successi consecutivi: il primo per 6-4, 7-6 a Pechino nel 2023 e il secondo per 6-3, 7-5 nel round robin delle WTA Finals 2024 a Riad. Due partite combattute, così come combattuto è stato il match di tre anni fa al secondo turno di Indian Wells, in occasione del quale la nostra portacolori si è imposta rimonta per 6-3 al terzo set. La prima vittoria dell'italiana risale addirittura al 2017, sull’erba a Ilkley, mentre l'altra affermazione di Sabalenka si è registrata sul veloce indoor di Linz nel 2020.

Orario e dove vedere la sfida

Il match fra Paolini e Sabalenka è in programma presso l'Hard Rock Stadium di Miami, la "casa" dei Miami Dolphins di football NFL, giovedì 27 marzo. Trattandosi del secondo incontro a partire dalle 18 (ora italiana) dopo Fils-Mensik, non inizierà prima delle 20. Sarà possibile seguire la sfida in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv.

