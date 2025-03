Ciak a Miami, Paolini e Berrettini sono sul set

di Massimo SelleriCampo bagnato, campo fortunato. A Miami il sole gioca a rimpiattino con la pioggia e così il match tra Jasmine Paolini e la polacca Magda Linette inizia con quattro ore di ritardo. Alla fine è la toscana a spuntarla con un secco 6-3 6-2 e a staccare il biglietto per la semifinale dove incontrerà la bielorussa Aryna Sabalenka, numero uno al mondo nel ranking wta.

"Sabalenka è ovviamente una grande giocatrice - spiega Paolini -, ma siamo in semifinale e non puoi aspettarti nulla di diverso. Vedremo come andrà, di certo mi sento fortunata a poter essere parte di incontri come questo. Spero di giocare bene e soprattutto di divertirmi, perché per me questo conta molto, incide sulla mia prestazione".

L’almanacco dice che la tennista ventinovenne è la prima azzurra ad arrivare in seminale nel torneo Wta 1000 di Miami. Alla sua bravura tecnica si aggiunge la capacità di Jasmine di entrare subito in empatia con il pubblico. Un fattore che si sta verificando anche in Florida dove è riuscita a conquistarsi pure le simpatie degli appassionati statunitensi. "Durante l’attesa ho cercato di stemperare la tensione. Cosa dovrebbero dire i tifosi americani in semifinale per incitarmi? Urlare forza Jasmine".

Arrivare in finale confermerebbe quanto il tennis azzurro sia di alto livello al di là di Sinner. "Jannik ha aiutato molto non solo me - conclude Paolini -, ma tutti noi. Abbiamo il numero 1, che è incredibile per l’Italia. Il tennis sta crescendo molto, crediamo sempre di più di poter conquistare grandi risultati perché vediamo altri giocatori che li raggiungono".

La semifinale si gioca nella giornata di oggi e i precedenti, tutti molto tirati, parlano di un sostanziale equilibrio tra le due con la bielorussa che conduce 3-2. Sempre restando nel campo delle statistiche l’atleta di Bagni di Lucca non si trovava tra le migliori quattro di un torneo da Wimbledon 2024, anche se non sono mancate le soddisfazioni legate all’oro olimpico e ai tornei vinti in doppio con Sara Errani e il Bjk Cup con l’Italia.

Nel frattempo anche Alexandra Eala ha ottenuto il pass per la semifinale fermando Iga Swiatek.

Sempre a Miami oggi torna in campo anche Matteo Berrettini che nei quarti di finale affronterà Taylor Fritz, numero quattro al mondo nel ranking atp. Il capitolino agli ottavi ha sconfitto Alex de Minaur con il punteggio di 6-3 7-6 dando l’impressione di essere tornato in versione "The Hammer". Del resto questa è la prima volta che arriva ai quarti a Miami e più in generale è dal 2021 che non raggiungeva a questo traguardo in un torneo Atp 1000. "Il modo in cui ho vinto questo ottavo significa tanto per me - ha spiegato Berrettini a fine gara -. Il secondo set l’ho vinto, poi perso, poi vinto di nuovo. Alex difende come non ho mai visto fare a nessuno, io ho pensato a spingermi al limite e a lottare su ogni punto. Mi ripetevo che anche perdere facendo le cose giuste è meglio che perdere e basta".

Si ferma agli ottavi la corsa di Lorenzo Musetti che è stato elliminato in due set, 6-2 6-2, dal miglior Novak Djokovic visto in questa stagione.