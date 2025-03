Il 2025 sarà l’anno della svolta

Il Tennis Club Ancona conferma la sua vocazione all’innovazione aprendo le porte al pickleball, lo sport che sta spopolando negli Stati Uniti e che ora è pronto a conquistare anche l’Italia grazie al lavoro della FITP. Il Pickle Day, organizzato dal circolo dorico, ha fatto registrare numeri ben oltre le aspettative, con oltre 80 partecipanti entusiasti di cimentarsi in questa disciplina che mescola elementi di tennis, padel, badminton e ping pong.

Fin dal mattino, i campi allestiti per l’occasione si sono riempiti di curiosi di tutte le età, dalle famiglie con bambini agli sportivi più esperti. L’iniziativa del TC Ancona si inserisce perfettamente nel quadro del Sistema Pickleball che la Federazione Italiana Tennis e Padel sta sviluppando in tutto il territorio nazionale. Il 2025 rappresenta infatti l’anno della svolta per questa disciplina, con l’introduzione di numerose novità: le affiliazioni dei circoli, il tesseramento specifico, le classifiche ufficiali (suddivise in prima, seconda e terza categoria) e l’organizzazione di campionati a squadre a partire dalla primavera.

Durante la giornata anconetana, gli organizzatori hanno tenuto mini-lezioni introduttive, spiegando le regole base e fornendo consigli sul gioco. I partecipanti hanno poi avuto la possibilità di sfidarsi in partite amichevoli, scoprendo il fascino di questo sport che si gioca su un campo più piccolo di quello da tennis, con racchette simili a quelle da ping pong ma più grandi, e una pallina leggera e forata.

La facilità di approccio ha confermato quanto evidenziato da Michelangelo Dell’Edera, direttore dell’Istituto Superiore di Formazione Roberto Lombardi, che ha sottolineato come il pickleball sia uno sport con una straordinaria trasversalità, adatto sia agli over che ai bambini a partire dai 5-6 anni.