LO stand. Il game delle emozioni con Il Giorno

Le cronache dai campi, le emozioni dei tifosi che animano le tribune. E ancora le storie degli imprenditori, grandi e piccoli, che hanno deciso di raccogliere la sfida e sostenere la prima edizione dell’ATP Challenger Atkinsons Monza Open 25. Oltre ai sogni dei campioncini della scuola del Villa Reale Tennis, il circolo che ospita il torneo internazionale immerso nel Parco della reggia. Quotidianamente Il Giorno in edicola e online racconterà le voci dei protagonisti, sportivi e non. E lo farà anche nello stand allestito proprio all’inizio del villaggio degli sponsor del torneo, all’ingresso del circolo tennistico lungo la via Boccaccio di Monza.