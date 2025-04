Orario Musetti-de Minaur: dove vedere in tv la semifinale di Montecarlo

Monte Carlo, 11 aprile 2025 - Dopo l'impresa compiuta contro Stefanos Tsitsipas, che finora lo aveva sempre battuto, e aver raggiunto per la prima volta in carriera la semifinale di un Masters 1000, Lorenzo Musetti non vuole fermarsi. Il carrarino, che prima del greco (ko 1-6, 6-3, 6-4) aveva eliminato sulla terra rossa di Monte Carlo Matteo Berrettini (6-3, 6-3), il ceco Jiri Lehecka (1-6, 7-5, 6-2) e il cinese Yunchaokete Bu (4-6, 7-5, 6-3), è atteso dal duello con Alex de Minaur. L'australiano viene dalla netta affermazione ai danni di Grigor Dimitrov, al quale non ha lasciato neppure un game (6-0, 6-0). La vittoria contro il bulgaro ha fatto seguito a quelle ottenute contro il russo Daniil Medvedev (6-2, 6-2) e il ceco Tomas Machac (3-6, 6-0, 6-3). Insomma, l'oceanico pare in gran forma, ma dopo aver estrapolato dalla manifestazione il campione in carica, Musetti non può porsi limiti. Nel frattempo, l'azzurro è già certo di salire in tredicesima posizione nella classifica Atp da lunedì. Se dovesse centrare anche l'accesso alla finalissima, il toscano diventerebbe undicesimo, mentre in caso di vittoria del torneo del Principato si spalancherebbero le porte della Top 10.

I precedenti fra i due

Questa sarà la terza volta (ma la prima sulla terra rossa) che Musetti e de Minaur si scontreranno. Il bilancio recita 1-1: il primo duello è andato all'oceanico, che si è imposto in occasione del match valevole per il primo turno degli Australian Open 2022 (3-6, 6-3, 6-0, 6-3), mentre il nostro portacolori si è preso la rivincita al primo turno del Queen's del 2024 (1-6, 6-4, 6-2).

Orario e dove vedere la sfida

La partita fra Musetti e de Minaur va in scena sabato 12 aprile sulla terra rossa del Court Rainier III. Trattandosi del terzo incontro dopo la semifinale di doppio maschile e l'altra semifinale fra i due spagnoli Alejandro Davidovich Fokina e Carlos Alcaraz, non inizierà prima delle 14:30. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su Sky Sport Tennis (e su Sky Sport Uno, a cominciare dalle 15:30) e in streaming su Now e Tennis Tv.

