Atp Montecarlo, Musetti batte Tsitsipas e vola in semifinale: ora De Minaur

Montecarlo, 11 aprile 2025 - Lorenzo Musetti riscrive la sua storia personale. E' arrivata, finalmente, la sua prima semifinale in un torneo mille. Un talento come il suo non poteva aspettare oltre. Lo scalpo è illustre, ovvero il campione uscente Stefanos Tsitsipas, sconfitto in rimonta e in tre set nei quarti di finale di Montecarlo per 1-6 6-3 6-4. Dopo un brutto primo parziale, la svolta è arrivata nel secondo, soprattutto nel game in cui Musetti ha salvato tre palle break consecutive che avrebbero potuto condannarlo. Da lì, il tennis di Lorenzo è diventato di qualità e non ha lasciato scampo al greco. Ora ci sarà l'australiano Alex De Minaur.

La partita e la rimonta

Tattica iniziale di attacco del greco che va spesso serve and volley per punire il piazzamento arretrato di Musetti, mentre l’azzurro è subito troppo falloso e concede due palle break al secondo game. Proprio con un improvvido back di rovescio arriva l’immediato 2-0 per Tsitsipas, che poi non tentenna e consolida il break per la prima fuga sul 3-0. Musetti ha bisogno anche dell’intervento del fisioterapista per un problema al piede e al game successivo concede un’altra palla break sparando un drittaccio in corridoio. In un game di lotta, con quattro palle break annullate, Musetti riesce ad accorciare sul 3-1 e a prolungare il set. Il greco, ovviamente, imposta il gioco puntando sul suo colpo migliore, il diritto, e sfrutta l’aggressività per prendersi il più possibile la rete e di fatto il primo set dura poco perché il divario diventa prima di 5-1, con il secondo break, e poi con la chiusura sul 6-1 dopo 41 minuti sfruttando il proverbiale schema servizio e diritto. Nel secondo set Musetti ha bisogno di variare i suoi schemi, avvicinarsi alla riga di fondo campo, essere più aggressivo ed evitare che Tsitsipas sfrutti il suo diritto per prendere campo. Si seguono i servizi, anche se il greco annulla due palle break nel secondo game e Musetti ne annulla tre nel terzo (è il turning point), così la gioia per l’azzurro arriva subito dopo con il passante di dritto che coglie in fallo la volèe di Tsitsipas: 3-1. Dura poco, perché Musetti cestina un game dove era avanti 30-0 e permette al greco di recuperare il break, ma c’è immediatamente una reazione di orgoglio con due punti favolosi nel quinto game, soprattutto il passante difensivo di rovescio che vale il 4-2. Avendo cambiato tattica con costrutto, l’azzurro non si volta più e concretizza senza particolari problemi il secondo set per 6-3. Il terzo è una battaglia, sul 2-1 per Tsitsipas ci sono quattro palle break che Musetti riesce a salvare, poi con il rovescio lungo linea l’italiano pareggia i conti. La partita diventa una prova di forza da fondo campo tra diritti e rovesci di ottimo livello, ma nessuno dei due prende il sopravvento fino al tre pari, quando Musetti si guadagna una palla break e riceve un regalo, con il doppio fallo del greco, per salire 4-3 e servizio, che poco dopo diventa 5-3 con un parziale di 12 punti a 3. Tsitsipas rischia di andare alla deriva e va sotto 0-30 nel game successivo, ma si riprende e allunga la partita fino al 5-4. Il gioco decisivo è comunque ben giocato da Musetti, che è solido al servizio, ancora di più di diritto e ottiene la sua prima semifinale 1000 della sua carriera grazie all’errore finale del greco. Preso lo scalpo del campione in carica, tra la felicità del suo angolo e la commozione della compagna Veronica. In semifinale ci sarà Alex De Minaur che ha sconfitto Grigor Dimitrov.