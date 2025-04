Foro Italico si rinnova per gli Internazionali: Sinner guida gli italiani

Il nuovo look del Foro Italico, che si allarga con nove campi per il ritorno del numero uno al mondo, Jannik Sinner. L’82esima edizione degli Internazionali presentati ieri prevede queste entry list. In quella maschile figurano ben 78 dei primi 100 giocatori del mondo, a partire da Sinner, saranno otto gli italiani oggi sicuri di un posto in main draw: Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Mattia Bellucci. Per quel che riguarda il femminile, ci saranno le prime 70 giocatrici del mondo e le uniche italiane ammesse direttamente al tabellone principale sono la n.6 del mondo Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti.

Il presidente della federtennis Angelo Binaghi ha annunciato anche le wild card che verranno assegnate. Accederanno direttamente al tabellone femminile Nuria Brancaccio, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Tyra Caterina Grant, Giorgia Pedone, Lucrezia Stefanini più altre due giocatrici provenienti dalle Pre-qualificazioni. Per quel che riguarda il maschile, invece, le wild card saranno 4, ovvero: Federico Cinà, Fabio Fognini, Luca Nardi e Francesco Passaro. La quinta ‘carta’ se la contenderanno Matteo Gigante e Giulio Zeppieri.