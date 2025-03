Campionati italiani. Bonacossa pronto col ritorno di Brianti. L’ucraino Prihodko nel gruppo per la A2

Cominceranno tra poco i campionati di Serie B2 femminile e Serie C maschile a cui è iscritto anche il Tennis Club Milano Alberto Bonacossa. La formazione femminile sarà neopromossa nel torneo, con un gruppo in cui verranno impiegate le ragazze cresciuto nel vivaio del Bonacossa, insieme alla maestra Alberta Brianti, ex numero 55 Wta che nel 2000 conquistò lo scudetto a squadre proprio al Bonacossa. Proprio da quest’anno tornerà a vestire i colori del club, insieme a Gaia Parravicini, Daria Frayman e Susan Bandecchi. La C maschile prenderà invece il via il 6 aprile, il Bonacossa schiererà Edoardo Cecchetti, Andrea Tognolini e Alessandro Versteegh e il classe 2010 Giorgio Ghia, campione italiano in carica U14.

Sarà invece di scena in ottobre il campionato di A2, in cui giocheranno per il TC Bonacossa Alberto Marcora, il lussemburghese Chris Rodesch (265 Atp), l’ucraino Oleg Prihodko (317 in singolare) e lo svizzero Johan Nikles (635). Anche in questo caso la squadra sarà neopromossa nel torneo. "Puntavamo alla promozione già da tre anni – dice il direttore sportivo Mauro Simoncini – ma nello scontro decisivo della scorsa stagione le cose non si erano messe bene per noi. La vittoria è arrivata al doppio di spareggio ed è stata ancora più emozionante. Rappresenteremo la città di Milano in A2 e per questo faremo di tutto per farci trovare pronti all’appuntamento".M.T.