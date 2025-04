Pioggia ferma Jannik Sinner a Montecarlo, atteso rientro agli Internazionali di Roma

di Massimo Selleri

La pioggia guasta i piani di Jannik Sinner. Da domenica scorsa Il tennista altoatesino può riprendere ad allenarsi in centri riconosciuti dalla federazione internazionale e dopo il depistaggio di lunedì, quando il numerno uno del mondo si è rifugiato in palestra eludendo i tifosi e i cronisti che lo attendevano sul campo, ieri si è recato al Country Club di Montecarlo. La forte perturbazione che sta cadendo sul Principato, però, ha costretto a rinviare ancora il suo rientro sulla terra rossa. Le previsioni meteo dicono che anche oggi pioverà da quelle parti e che solo domani non sono previste precipitazioni, per cui l’attesa potrebbe protrarsi ulteriormente. Scontata la squalifica patteggiata con la Wada, il numero 1 al mondo celebrerà il suo ritorno sul campo il 9 o il 10 maggio agli Internazionali di Roma. L’attesa è tanta, ma visto il periodo di inattività non è azzardato dire che il vero Sinner lo vedremo solo a Parigi, quando dal 19 maggio all’8 giugno si giocherà il Roland-Garros.

La questione del patteggiamento continua a far discutere e ieri si è espressa anche l’ex tennista Serena Williams in una lunga intervista su Time. "Se l’avessi fatto io - ha spiegato l’ex numero 1 -, avrei avuto 20 anni. Siamo onesti. Lui ha una personalità fantastica. È un grande per questo sport, ma resta il fatto che se l’avesse fatto un altro le cose sarebbero andate diversamente".

Va ricordato, però, come la Wada abbia accettato la proposta di fermarsi per tre mesi, ritenendo che nel dibattimento non sarebbe stato così scontato dimostrare la colpevolezza del giocatore per una contaminazione involontaria.

Passando al tennis giocato la Paolini ha superato il primo turno nel Wta 500 di Stoccarda. La numero 6 del ranking è accompagnata dal nuovo coach Marc Lopez e si e’ imposta all’esordio sulla Lys, mentre oggi se la vedra’ negli ottavi con Jule Niemeier. Non è andata altrettanto a Sara Errani che è uscita contro la Fech con il punteggio di 5-7 4-6 7-6 (4). Darderi, invece, si è qualificato ai quarti dell’Atp 500 di Monaco di Baviera. Il n. 47 al mondo ha sconfitto il serbo Miomir Kecmanovic e domani ai quarti troverà lo statununitense Ben Shelton (n. 15).